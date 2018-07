Da dove nasce la polemica tra l' isola di Maiorca e Salvini 

Chi sono i “lupi solitari” dell’Isis e dove nasce il loro odio verso l’Occidente : Chi sono i “lupi solitari” dell’Isis e dove nasce il loro odio verso l’Occidente L’attacco a Nizza del 14 luglio 2016 è stato l’attentato più letale mai realizzato con un veicolo in Europa. Nei due anni che sono seguiti alla strage, in tutto il mondo sono stati numerosi gli atti terroristici di questo tipo rivendicati […] L'articolo Chi sono i “lupi solitari” dell’Isis e dove nasce il loro odio verso l’Occidente proviene da NewsGo.

Chi sono i “lupi solitari” dell’Isis e dove nasce il loro odio verso l’Occidente : L’attacco a Nizza del 14 luglio 2016 è stato l'attentato più letale mai realizzato con un veicolo in Europa. Nei due anni che sono seguiti alla strage, in tutto il mondo sono stati numerosi gli atti terroristici di questo tipo rivendicati poi dall'Isis. Per capire chi sono i "lupi solitari" del sedicente Stato Islamico e fino a che punto è reale la minaccia jihadista di nuovi attentati, Fanpage.it ha intervistato due ricercatori ...

Migranti - ipotesi hotspot in Niger : da dove nasce la proposta della costruzione dei centri fuori dai confini della Libia : E’ “Niger” la parola chiave per interpretare lo scambio di interventi avvenuti sul tema degli “hotspot” e dei “centri di accoglienza” per Migranti durante la conferenza stampa congiunta tra Matteo Salvini e Ahmed Maitig. C’è una discrepanza evidente tra quanto affermato dal ministro dell’Interno italiano (“Creare degli hotspot, dei centri di accoglienza ai confini sud della Libia per ...

Mondiali Russia 2018 - Ronaldo e quella strana esultanza contro la Spagna : “vi dico da dove nasce” : L’attaccante portoghese ha svelato il retroscena che si nasconde dietro l’esultanza mostrata nel match contro la Spagna Lionel Messi non c’entra, l’esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol con la Spagna ha tutta un’altra motivazione. Molti avevano pensato che il gesto del portoghese fosse una sorta di messaggio lanciato all’indirizzo dell’argentino, comparso sulla rivista Piper insieme ad una capra per ...

Ronaldo - ecco dove nasce la rabbia : la top 10 dei più pagati a Russia 2018 : TORINO - Nessun giocatore della Serie A è presente tra i 10 giocatori più ricchi del Mondiale: dominano Liga e Ligue 1. La Bundesliga è fuori mentre la Premier piazza soltanto Paul Pogba. Vi sveliamo ...

Unisciti a noi per salvare il nostro Pianeta Oceano - lì dove nasce la vita : Siamo una goccia in un mare fragile e delicato, ma insieme possiamo fare molto per proteggerlo. Se poi per ogni passo compiuto – uno dopo l’altro, a piedi o di corsa, fino ad arrivare a un chilometro (almeno) e poi oltre – c’è un brand sportivo che ci crede davvero e un’associazione che si adopera per la salvaguardia degli oceani, ecco che i risultati concreti prendono forma… O meglio, cambiano la forma delle cose. «From threat of plastic ...

Cile - da dove nasce la protesta delle studentesse : 2018: l'anno delle donne Il dato che fa riflettere è quello che analizza come il 2018 in tutto il mondo occidentale sia stato l'anno delle donne . Oltre al movimento #MeToo , infatti, ci sono state ...

Ecco dove nasceranno le nuove Fca : Pierluigi BonoraIl percorso di Fca per i prossimi quasi 5 anni è stato tracciato. E ora, dalla slide e dai buoni propositi, occorrerà necessariamente accelerare per passare ai fatti. Il successore di Sergio Marchionne, quando nei primi mesi del 2019 riceverà il delicato testimone, dovrà iniziare a lavorare su fatti concreti. Gli investimenti programmati (45 miliardi di euro, dei quali 9 destinati all'elettrificazione dei modelli) dovranno ...

Valsamoggia - nasce il Bosco dei piccoli : un luogo dove preservare e condividere biodiversità : BOLOGNA - Il tutto, in fondo, è nato come una scommessa. Aggiungere verde a un territorio "che è al 90% già coperto di verde". Far tornare il Bosco laddove l'aratro aveva solcato la terra. Rendere più ...

Oggi nasce il governo Lega-M5s : Conte giurerà alle 16 |Ai lavoratori : "dovete fidarvi" : Nella squadra cinque tecnici (oltre al premier), 8 pentastellati e 6 leghisti. Cinque le donne. Il premier: "Realizzeremo il contratto". Di Maio: "Il governo del Cambiamento è realtà, dedichiamo tutto questo a Casaleggio". Salvini: "Sarà un governo di buona volontà, di persone per bene e senza debiti"