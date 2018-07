Da Cavani a Mertens | Ancelotti fa il punto sull’attacco

sportfair

: RILEGGI LIVE - Ancelotti: 'Mai chiesto top-player, soddisfatto della rosa! Cavani? Solo voci, ho giocatori fan... - tuttonapoli : RILEGGI LIVE - Ancelotti: 'Mai chiesto top-player, soddisfatto della rosa! Cavani? Solo voci, ho giocatori fan... - odelanti_marina : RT @oivitamia: È difficile spiegare a un marziano questa sequenza di fatti. I tifosi avrebbero protestato se il Napoli avesse venduto Merte… - ONAPULITAN77 : Ancelotti: 'Mai chiesto top-player, soddisfatto della rosa! Cavani? Solo voci, ho giocatori fantastici! Mertens può giocare ovunque. -

(Di sabato 28 luglio 2018) Carloha parlato di calciomercato, ma anche del suopronto a stupire ancora con la maglia del Napoli “? Sono voci che nascono in ogni mercato, ma io ho dei giocatori fantastici e ho la fortuna di allenarli, perciò i giocatori delle altre squadre non mi interessano”. L’allenatore del Napoli Carloallontana il possibile ritorno di Edinson. “Non ho ancora visto, ma in generale tutta la rosa che ho a disposizione è di qualità, competitiva, giovane, volitiva, con grande forza fisica”, aggiungenel corso della conferenza stampa alla conclusione del ritiro di Dimaro. (Spr/AdnKronos)L'articolo Dafa ilsull’attacco SPORTFAIR.