Crotone chiede stop avvio campionati A-B

Bufera dopo il caso Chievo : il Crotone chiede la sospensione dei campionati - Serie A e B potrebbero slittare : Serie A e B potrebbero slittare a causa del caso che ha visto protagonista il Chievo Verona, imputato per plusvalenze fittizie Il Crotone chiede la sospensione dei campionati. Il club calabrese non ci sta e tuona dopo quanto accaduto relativamente all’inchiesta che vede imputato il Chievo Verona per plusvalenza fittizie. Ricordiamo che il club non è stato assolto, ma a causa di un vizio di forma è stata riscontrata ...

Plusvalenze fittizie : il Crotone chiede al Coni il rinvio dei campionati di A e B : Non sembra trovare pace il calcio italiano che anche in questa calda estate continua ad affrontare scandali e polemiche. Uno di questi è sicuramente il caso legato allo scandalo Plusvalenze che vede implicati club come Chievo Verona e Cesena. [VIDEO] Se il club romagnolo ha gia' conosciuto l'esito del processo di primo grado con la sentenza emessa dal Tribunale Nazionale Federale, la compagine clivense invece è riuscita a fare annullare ...

Plusvalenze fittizie - il Chievo resta in A : il Crotone chiede un nuovo processo : I tifosi clivensi possono tirare un sospiro di sollievo: il Chievo Verona resta in Serie A. Il Tribunale federale nazionale della Figc ha dichiarato l'improcedibilità nei confronti...