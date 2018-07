“Così le rovinano la vita” Cecilia non scherza | è molto preoccupata per Belen

caffeinamagazine

: E così prima rovinano i figli poi i nipoti... - mtruncellito : E così prima rovinano i figli poi i nipoti... - pl1952 : @OGiannino I CONTI DELLA BELVA Non comprate la casa investite in titoli, azioni, ecc. così anzichè lo stato vi rovi… -

(Di sabato 28 luglio 2018)Rodriguez è. Non per lei, che continua a vivere la storia d’amore con Ignazio Moser, che ha conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Baby Rodriguez èper la sorella,, che a suo dire è sempre più perseguitata dai paparazzi. Sappiamo bene che la maggiore dei fratelli argentini più famosi d’Italia non ha un bel rapporto con i fotografi che praticamente la seguono h24. Lei stessa non ha mai nascosto il fastidio per questa ingerenza continuata, senza tregue, e qualche mese fa, si ricorderà, c’è stata una anche una brutta lite., tornando a casa e trovando come al solito un gruppetto di fotografi appostati davanti al portone della sua abitazione, inveì contro di loro lasciandosi persino sfuggire una frase infelice contro Michelle Hunziker, che non c’entrava niente in quella storia. “Michelle va in ...