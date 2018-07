Cos' è questa faccenda della ' flessibilità a geografia variabile' per i vaccini

Eclissi di Luna : la terribile verità di Barbara Palombelli. "Attenzione" - Cosa è meglio fare questa notte : Stanotte ci sarà l'Eclissi di Luna più lunga del secolo. Tutti pronti a guardare in cielo lo spettacolo? Pensateci bene. Questo sembra suggerire Barbara Palombelli. Scrive su Facebook la conduttrice Mediaset: "Quando ero bambina, le Eclissi portavano male... non bisognava guardarle. Ieri la mia ami

Lettera di Lula al Foro di San Paolo : "Forse abbiamo sottovalutato questa intolleranza e la volontà delle élite di affrontarci ad ogni Costo ... : Quando Fidel ed io, nel 1990, proponemmo che la sinistra latinoamericana e caraibica dovesse riunirsi per valutare i profondi cambiamenti che il mondo aveva subito in quel momento con l'ascesa del ...

Giulia De Lellis - lo schiaffo alle 'colleghine' dopo questa foto : 'C'è qualCosa di marcio...' : La showgirl Giulia De Lellis è definitivamente tornata con il suo ex, Andrea Damante . Una scelta che a molti suoi fan non è andata giù, con relativo assalto di insulti e commenti inviperiti sul suo ...

Cosa vedere in streaming questa settimana : da «Famous in love» a «Dark tourist» - : Kiss me first - Netflix È diventata un piccolo caso su Netflix questa serie britannica a metà tra il mondo reale e un gioco virtuale chiamato Azana, dove nasce un'amicizia tra due ragazze destinata a ...

MILANO - TASSISTA ABUSIVO STUPRÒ 20ENNE/ Le disse : “Questa Cosa resta tra di noi perché ti voglio bene” : MILANO, TASSISTA ABUSIVO STUPRÒ 20ENNE: arrestato. Ultime notizie: la ragazza ubriaca non si accorse di nulla e denunciò il tutto ai carabinieri soltanto la mattina seguente(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Alpàa Varallo questa sera 'Così sbagliato' con le Vibrazioni - Programma giorno 5 : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cultura e turismo > Alpàa Varallo questa ...

Cos’è questa storia tra Di Maio e il ministero dell’Economia : C'entra una stima sugli 8mila posti di lavoro che si perderanno con il decreto dignità, che il ministro del Lavoro ha motivato parlando di “lobby” The post Cos’è questa storia tra Di Maio e il ministero dell’Economia appeared first on Il Post.

Beccata Così. Meghan Markle - scoop supremo. Una foto la “incastra” - questa. Boom! : Si sono sposati il 19 maggio 2018 e, già dal giorno successivo al matrimonio, il gossip si è scatenato: Meghan Markle è (già) incinta. Certo, parlavamo di lei e del principe Harry, ormai rispettivamente duchessa e duca del Sussex. Le ragioni per cui le indiscrezioni hanno viaggiato veloci sono varie: per prima cosa Harry e Meghan hanno rimandato il loro viaggio di nozze in Namibia. Quello è suonato tanto come un indizio visto che, notoriamente, ...

Questa estate viaggio sola : perché partire - Cosa sapere - dove andare : Inizia da un weekend in Italia, poi prova con una capitale europea e solo quando sarai già un po' esperta lanciati dall'altra parte del mondo. Chiedi consiglio alle viaggiatrici più navigate e ...

Barbara d’Urso "teenager"/ Video - provocazione per nuovo progetto : “Alberto - Cosa hai fatto a questa donna?" : Barbara d’Urso in versione teenager fa impazzire i fan: Video, nuovo progetto per la Carmelita Nazionale: “Alberto Mezzetti, cosa hai fatto a questa donna?”.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:59:00 GMT)

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo rendono ufficiale la gravidanza con questa bellissima foto : «Aspettando te, mio amore». Christian Vieri e Costanza Caracciolo usano queste parole, come didascalia alla loro foto più bella. Lei, sdraidata sulla sabbia, lui che le bacia il pancione che cresce. E poi ancora cuoricini ed emoticon sorridenti. Un modo delicato per confermare quella dolce attesa, ormai sussurrata da mesi, ma finora mai confermata dai diretti ...

“Era vecchia di 7 anni”. ‘Choc’ al banchetto di battesimo del piccolo Louis. Gli invitati - intimi e selezionatissimi - Costretti a mangiare ‘questa’ roba. Follia? : Il 9 luglio 2018, nella Cappella Reale nel Palazzo di San Giacomo, il terzogenito di William e Kate – Louis – è stato battezzato. Oltre ai genitori del piccolo, c’erano il principe Carlo e sua moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia; Harry e la moglie Meghan e la sorella di Kate – Pippa – con il marito. La grande assente all’evento era la regina Elisabetta che – ha fatto sapere Buckingham Palace – non è mancata per motivi di salute. La ...

Che Cosa illumina le galassie più brillanti? Un nuovo studio risponde a questa domanda : Le galassie, dimore cosmiche di stelle, ammassi, polveri e gas, possono essere studiate dal nostro punto di vista terrestre soprattutto grazie alla loro luminosità. Una caratteristica che spesso si trova a combattere con la grande distanza che separa la nostra Via Lattea dalle altre galassie, e che le rende così difficilmente osservabili. Ma esistono alcuni fenomeni straordinari che fungono da ‘motore luminoso’ galattico: si tratta degli scontri ...

Roberto Saviano presenta Il mondo dei NarCos : “Questa storia vi riguarda” : Immaginare di poter esplorare i gangli di un’organizzazione criminale, osservarne da vicino la struttura, conoscerne il funzionamento, le strategie, gli affari ma anche la violenza, la ferocia. “Provare a dire al lettore o allo spettatore, anche a migliaia di chilometri di distanza, ‘questa storia ti riguarda’” scrive Roberto Saviano. Dopo il successo di Kings of Crime – che lo scorso anno ha raccontato le più pericolose organizzazioni ...