Cosa prevede | alla fine | il Decreto Dignità

Cosa prevede il patto Onu sulle migrazioni che non piace a Trump e Orban : Nel dettaglio il patto - noto anche come Dichiarazione di New York - prevede una serie di impegni per affrontare le questioni attuali e preparare il mondo alle sfide future e dare una 'risposta ...

Cosa prevede l'accordo di libero scambio tra Ue e Giappone - : il maggiore trattato mai negoziato tra le due aree. Una volta entrato in vigore, eliminerà la quasi totalità dei dazi su beni e servizi scambiati dai due Paesi. Si stima che l'export dell'Ue potrebbe ...

Migranti - l’Italia cede 12 unità navali alla Libia : Cosa prevede il decreto e quanto costerà : Il decreto del governo prevede la cessione ai libici, a titolo gratuito, di 12 motovedette attualmente a disposizione della Guardia costiera e della Guardia di Finanza. L'Italia formerà gli equipaggi e fornirà supporto logistico fino a fine anno. Lo stanziamento totale per il provvedimento è di circa due milioni e mezzo euro.Continua a leggere

Decreto dignità - Cosa prevede : tutte le misure - : Dalla stretta sui contratti a termine, al prelievo sul gioco d'azzardo. Ecco gli interventi previsti

Cosa prevede il "decreto dignità" sulla pubblicità del gioco d'azzardo : La vieta, in sostanza, ma non per tutti i giochi, non da subito e con altri criteri che fanno discutere

Sanità - obblighi per medici e multe : che Cosa prevede il Sunshine Act - : Il disegno di legge stabilisce l'obbligatorietà della trasparenza sui rapporti economici tra aziende e operatori sanitari. Chi non rispetterà le misure dovrà pagare delle sanzioni

Schengen - ecco Cosa prevede l'accordo - : Consente la libera circolazione in Europa ed è stato firmato nel 1985. I Paesi che aderiscono sono 26, ma possono temporaneamente ripristinare i controlli alle frontiere interne. Dal 2006, secondo la ...

Ecco che Cosa prevede il decreto dignità : L’obiettivo dichiarato è quello di ridurre il precariato e aumentare il numero dei lavoratori a tempo indeterminato. Ma ci sono forti dubbi sul fatto che il decreto dignità, approvato lunedì 3 luglio dal Governo, possa essere davvero, come ha detto ai giornalisti il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, la «Waterloo del precariato». Per ridurre il numero dei contratti a tempo determinato, favorendo quelli a tempo indeterminato, prevede che la ...

Decreto dignità - Cosa prevede. I punti fondamentali : Ecco i punti fondamentali del Decreto dignità varato dal Consiglio dei ministri: stretta sui contratti a termine, un pacchetto fisco 'light' con ritocchi al redditometro, lo spostamento della scadenza ...

Decreto dignità - via libera in Cdm. Ecco Cosa prevede : Il Decreto dignità ha ricevuto il via libera del Consiglio dei ministri, che su proposta del premier Giuseppe Conte e del ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi Di Maio, ha approvato ieri sera il Decreto legge che introduce misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. “Avevamo promesso guerra al precariato, alla burocrazia al gioco d’azzardo e alle delocalizzazione, lo abbiamo detto e lo abbiamo fatto” ha ...

Dl dignità - c'è via libera del Cdm Di Maio : 'Waterloo del precariato' Ecco Cosa prevede il decreto : Restano le sanzioni da 100mila a 500mila euro per chi viola il divieto durante spettacoli dedicati ai minori. Salve dallo stop le lotterie a estrazione differita, come la Lotteria Italia, e i ...