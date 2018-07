Controlli di prevenzione truffe ad anziani e gioco d' azzardo | 26 tra Daspo e divieti

Salute - Controlli ed esami per gli over 60 : arriva il manifesto della prevenzione : Quali sono i campanelli d’allarme per le patologie cardiovascolari? Come riconoscere un tumore della pelle? Come valutare il proprio rischio diabete? Come capire con un semplice autotest se si è a rischio maculopatia? Come prevenire la fragilità ossea e capire se si è addirittura già fratturati senza saperlo? Sono solo alcune delle indicazioni per gli over 60 contenute nel manifesto per la prevenzione, elaborato dal Think Tank Punto ...