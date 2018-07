Conte a Washington | Libia | Afghanistan e il gasdotto Tap i nodi del vertice con Trump

Il fiume umano in marcia su Washington per Contestare la "tolleranza zero" di Trump : Ha preso il via a New York una delle più massicce marce di protesta fra quelle che hanno percorso per gran parte della giornata tutti gli Stati Uniti, con circa 700 manifestazioni al grido di "le famiglie devono restare unite". Un fiume umano per contestare la politica di 'tolleranza zero' voluta dall'amministrazione Trump in tema di immigrazione. Uno dei presidi di manifestanti più massicci è a Washington, in Lafayette ...