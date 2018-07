Consulta | gli avvocati dei detenuti non possono scioperare “Diritto incide sulla

DissetArte con la Consulta Giovani a Tavernerio rimandato a sabato 28 luglio : DissetArte, Aperitivo con l'arte a Tavernerio con la Consulta Giovani: appuntamento rimandato a sabato 28 luglio. DissetArte con la Consulta Giovani sabato 28 luglio DissetArte, inizialmente in ...

Carcere - Consulta : “Incostituzionale precludere l’assistenza ai figli alle detenute non ‘ravvedute'” : Le madri detenute per “reati ostativi” potranno beneficiare dell’assistenza esterna ai figli minori di 10 anni, al di là della loro scelta di collaborare o meno con la giustizia, di ravvedersi, oppure no. Per la Corte Costituzionale “subordinare il beneficio dell’assistenza esterna ai figli minori di 10 anni alla scelta di collaborare con la giustizia significa condizionare in via assoluta e presuntiva la tutela del ...

NoiPa cedolino luglio 2018/ Ultime notizie - pagamento stipendi : l’opzione “Consultazione contratti” : NoiPa cedolino luglio 2018: Ultime notizie, date ufficiali di accredito e novità sui pagamenti degli stipendi della Pubblica Amministrazione. Previsto conguaglio fiscale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:42:00 GMT)

M5s festeggia il taglio ai vitalizi - ma c'è incognita Senato e Consulta : Roma, 12 lug., askanews, - M5s festeggia il taglio dei vitalizi per gli ex parlamentari alla Camera, davanti a palazzo Montecitorio Luigi Di Maio stappa champagne e libera palloncini colorati, nel suo ...

Parlamento : il 19 luglio seduta comune su Csm e giudice Consulta : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – Il 19 luglio il Parlamento si riunirà in seduta comune per l’elezione dei membri laici del Csm e di un giudice della Consulta. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera. L'articolo Parlamento: il 19 luglio seduta comune su Csm e giudice Consulta sembra essere il primo su Meteo Web.

E-commerce : prima di acquistare il 77% degli italiani Consulta Amazon : Teleborsa, - acquistare a colpo sicuro? A sciogliere ogni dubbio ci pensa Amazon. prima di acquistare online o in negozio, infatti, gli italiani cercano sul web informazioni sul prodotto desiderato ...

Roma - Consultazione su sampietrini. Raggi : 'Valutiamo toglierli' : Roma, 28 giu. , askanews, 'I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più …

Milano. Navigli : Consultazione pubblica per la riapertura : Prenderà ufficialmente il via da Palazzo Marino la consultazione pubblica per la riapertura dei Navigli. Il primo evento in calendario

Omeopatia - in un database tutti gli studi scientifici da Consultare : La ricerca medico-scientifica in Omeopatia ha ‘una casa tutta italiana’. E’ online la prima banca dati tricolore dedicata al settore, realizzata per iniziativa della Federazione delle associazioni e dei medici omeopati, e accessibile a chiunque voglia consultare le pubblicazioni più importanti e affidabili. Il ‘databaseOmeopatia’ – consultabile all’indirizzo ...

DIRETTA / Governo : Consultazioni - Cottarelli lascia il Quirinale - serve altro tempo. Possibile voto a luglio o agosto : DIRETTA / Governo, consultazioni: Cottarelli lascia il Quirinale, la lista dei ministri non c'è. Può saltare l'accordo: voto a luglio? Dopo 86 giorni di discussioni e trattative, l'Italia è ancora ...