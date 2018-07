Consigliere comunale M5S di Termoli | Con noi sarà dittatura

Napoli - il Consigliere comunale immigrato che non sa l'italiano : Lo aveva già detto lui per primo, durante la seduta di ieri del consiglio comunale di Napoli: "Quest'estate studierò per parlare meglio l'italiano", probabilmente consapevole delle sue difficoltà con la nostra lingua e del delicato ruolo che stava per apprestarsi a ricoprire.Sì perché Viraj Prasanna Mihindukulasuriya Fernando - o semplicemente Viraj - non è un immigrato qualunque ma il nuovo consigliere comunale aggiunto della città di Napoli, ...

Napoli - Consigliere comunale e il marito sotto accusa : 'Pacchetti di voti per accedere ai corsi regionali' : Pacchetti di voti in cambio di corsi di formazione finanziati dalla Regione. Intere famiglie in strada per raccogliere voti, rappresentanti di lista e candidati alle ultime amministrative finiti sotto ...

Michele Pais primo Consigliere comunale della Lega in Sardegna : "Proseguo un percorso fatto di passione, impegno, lotta, coerente con i miei ideali della destra in cui mi riconosco, in una forza politica popolare e meglio interpreta i bisogni e le richieste degli ...

Il Consigliere comunale del PD a Messina - Libero Gioveni interviene sulle spettanze per gli scrutatori : Il consigliere comunale Libero Gioveni, interviene in riferimento ai soliti ritardi nel pagamento delle spettanze economiche per gli scrutatori e i presidenti di seggio che sono stati impegnati nelle ...

Bordighera - neo Consigliere comunale fotografato al funerale del presunto boss di ‘ndrangheta : 3 interpellanze al sindaco : Un neo consigliere comunale immortalato mentre si trovava al funerale del presunto boss della ‘ndrangheta. Fotografie che fanno il giro del web e diventano oggetto di discussione della prima riunione del consiglio comunale appena eletto. Succede a Bordighera, in provincia di Imperia, comune che il Consiglio dei ministri aveva sciolto nel 2011 per infiltrazioni mafiose. E che due anni dopo ha visto annullato il decreto di scioglimento da ...

Il Candidato Consigliere comunale in Forza Italia Brindisi Giuseppe Calvaruso : " Il nostro porto è come un orizzonte - sempre da scoprire - ... : ... IL SOCIALE, L' AMBIENTE, tre vere e proprie emergenze per Calvaruso, " tre parole d'ordine a cui dovrà subito pensare la nuova amministrazione Comunale Brindisina, ma nel complesso la politica ...

Imperia - Alessandro Tassara - Lega - sulla visita di Salvini : 'Su disabilità e turismo mi impegnerò da Consigliere comunale' : Il ministero del turismo, che Salvini prometteva da molto tempo, adesso c'è! Per l'economia imperiese è importantissimo, Imperia ha grandi potenzialità a livello turistico; oltre ad ampliare ciò che ...