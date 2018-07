Confartigianato | ' Credito | stock in forte calo in chiusura d' anno'

Confartigianato replica all'ABI : Banche responsabili razionamento credito a PMI : Teleborsa, - Accenti critici sono stati usati dal Presidente di Confartigianato , Giorgio Merletti , rispetto alla relazione annuale del numero uno dell'ABI, Antonio Patuelli, per l'Assemblea 2018. "Il ...

Confartigianato è per la flat tax - il lavoro di cittadinanza e il credito più facile : Europa Infine, per quanto riguarda l'Europa, Merletti ha chiesto che si accresca il ruolo politico e non lasci il governo dell'economia alle tecnocrazie finanziarie e del Nord Europa .