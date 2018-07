Blastingnews

: Concorsi istituzioni pubbliche e private: invio curriculum in agosto - Angel64Sonia : Concorsi istituzioni pubbliche e private: invio curriculum in agosto - Angel64Sonia : Concorsi Istituzioni Pubbliche: invio CV entro luglio-agosto-settembre 2018 - ShootersykEku : Sarebbero questi gli intelletti? 'vitali-ziati occulti a vita'iniziamo a tagliar loro i viveri con partecipazione c… -

(Di sabato 28 luglio 2018) Sono in atto diversi bandi di concorso per conto dial fine di assumere con un contratto a tempo indeterminato e determinato numerose risorse professionali VIDEO da ubicare nelle aree di lavoro di Milano, Verona, Cervignano del Friuli, Trento, Roma, Bolzano, Veneto-Friuli, Taranto, Savona e Padova. Bandi di Concorso2018 Le FS reclutano un addetto alla programmazione orari-turni e quattro tecnici manutenzione rotabili locomotive in possesso del diploma tecnico ad indirizzo meccatronico, elettrico, elettronico, meccanico. Inoltre, si ricerca uno specialista programmazione orari-turni con il diploma di scuola superiore. Le suddette selezioni terminano venerdì 172018. Per aderire è essenziale consultare il ''Gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane''. Italo ricerca soggetti con la responsabilita' di junior business analyst ...