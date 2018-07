“Concerto annullato” Malore per Ornella Vanoni | paura per la cantante

caffeinamagazine

(Di sabato 28 luglio 2018)non sta bene. Il tour dellamilanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group – Concerti ed eventi sui social. “Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto diprevisto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge sul profilo Instagram ufficiale dell’organizzazione. La F&P group ha specificato che tutti i biglietti saranno rimborsati presso i punti prevendita fino alla data del 1 settembre. Per ora lanon ha pubblicato nulla sui suoi profili social ufficiali, né è stato detto qualcosa si più riguardo al suo stato di salute. La tappa prevista per il 2 settembre alla trentaduesima edizione del Todi Festival, la kermesse di teatro, danza, ...