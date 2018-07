Comune di Bologna | non decolla il progetto ' anti-graffiti'

Bologna - scontro violento tra furgone e scooter costa la vita al dipendente del Comune : Lo schianto sulla fondovalle Savena, a Pianoro: coinvolti un'auto e una due ruote. Elisoccorso in volo, ma per il centauro, dipendente del Comune di Marzabotto, niente da fare per il 51enne Valentino Benini.Continua a leggere

Maltempo - forte temporale a Bologna : allerta del Comune : “forte temporale in corso su Bologna: massima attenzione a sottopassi, cartelloni stradali, alberi”. L’ha scritto sui propri profili social il Comune di Bologna. Sulla città sono in corso violente piogge accompagnate da forti venti che stanno facendo scuotere gli alberi anche nel centro storico e lungo i viali di circonvallazione. Disagi al traffico e sono segnalati black out elettrici. Il profilo twitter di allerta meteo della ...

Bologna - i sindacati diffidano il Comune : "Non apra le scuole materne il 3 settembre" : Non si placa la guerra tra Comune e sindacati per l'estate delle scuole. Ieri Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera di diffida all'amministrazione intimandole di non aprire le materne il 3 ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa e Bologna - occhi in Egitto-Uruguay : obiettivo in Comune : Calciomercato Genoa e Bologna, obiettivo in comune per le due squadre. Nella giornata di oggi è andato in scena il secondo match dei Mondiali, dopo il successo della Russia contro l’Arabia Saudita, vittoria nel finale per l’Uruguay che ha avuto la meglio dell’Egitto grazie ad una rete di Gimenez. occhi da parte di Genoa e Bologna, secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb l’obiettivo in comune è il ...