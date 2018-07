Comedy Central | su Sky gli spettacoli registrati in piazza del Popolo

Comedy Central Tour : la nuova edizione - dal 16 luglio 2018 : Anche quest'estate, tornerà l'appuntamento con il Comedy Central Tour, lo show comico itinerante che andrà in onda su Comedy Central, canale 128 di Sky, a partire da lunedì 16 luglio 2018, per un totale di sei appuntamenti, dalle ore 21.Quest'anno, alla guida del Comedy Central Tour, troveremo il duo composto dalle Iene, Stefano Corti e Alessandro Onnis, già conduttori in passato di Last Cost e Ridiculousness Italia.prosegui la ...