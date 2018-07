Come disattivare segreteria Vodafone

Come disattivare segreteria TIM : TIM propone gratuitamente il servizio di segreteria telefonica poiché non si pagano né l’attivazione e né la ricezione degli SMS che vi notificano di un eventuale messaggio presente. L’unica cosa che si paga è la chiamata al 41919 quando si ascoltano i messaggi ricevuti. Pur essendo un servizio molto utile in certi casi, molti clienti TIM vorrebbero disattivarlo. Abbiamo deciso di realizzare una guida ad hoc dove vi spieghiamo ...

Abbonamento Cilindro MobilePay non richiesto : Come disattivare e chiedere rimborso a Vodafone - TIM e Wind Tre : Non sono pochi gli italiani alle prese con un Abbonamento Cilindro MobilePay non richiesto e abbinato alla propria SIM Vodafone, TIM e Wind Tre che comporta una spesa telefonica di non poco conto. Si tratta di una rogna di non poco conto che sembra proliferare in questi primi giorni di luglio, con un'ondata di addebiti salatissimi per il credito telefonico residuo di molti utenti. come comportarsi in questi casi e dunque disattivare e poi ...

Come disattivare Face ID o Touch ID su iPhone : Il Touch ID di Apple ci permette di proteggere il nostro iPhone o iPad con la propria impronta digitale. Recentemente, con la realizzazione di iPhone X, è stato introdotto il Face ID. Si tratta di una nuova tecnologia che ci permette di sbloccare l’iPhone utilizzando il nostro viso. Tuttavia, molti utenti continuano a preferire l’utilizzo di una password numerica o di una password alfanumerica. È consigliabile utilizzare un codice di ...

Come disattivare Gutenberg su WordPress 5 : Gutenberg sarà il nuovo editor di testo di WordPress 5.0 ma è possibile disattivarlo e riavere il vecchio editor se non vi piace quello nuovo utilizzando un semplice plugin Come disattivare Gutenberg su WordPress 5.0 Gutenberg, il nuovo editor di testo, debutterà in WordPress 5.0, che cambierà completamente il modo di creare ogni singola pagina su […]