Col nuovo tutor Vergilius strage di multe sulle autostrade

Frosinone - nuovo Colpo a centrocampo : Secondo quanto riportato da Sky Sport è in arrivo un altro colpo per il Frosinone : la trattativa per l'acquisto di Halfredsson è in dirittura d'arrivo e resta solo da stabilire la durata del contratto.

Cagliari - eccoti Bradaric ma non è finita : nuovo Colpo in canna per Giulini : Cagliari, due innesti in procinto di arrivare alla corte di Maran, il presidente sardo Giulini continua a lavorare sul mercato Cagliari pronto ad ufficializzare gli ultimi colpi della campagna di rafforzamento estiva. Per Bradaric è praticamente fatta, sotto consiglio del connazionale croato Srna, il calciatore arriverà in terra sarda per firmare il suo nuovo accordo. Il centrocampista di 26 anni che ha appena concluso l’esperienza ...

LIVE Italia-Corea del Sud - Mondiali hockey prato in DIRETTA : azzurre per un nuovo Colpaccio : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Corea del Sud, secondo incontro per quanto riguarda la nazionale femminile di hockey su prato ai Mondiali di Londra. Le azzurre vogliono continuare a far sognare i tifosi del Bel Paese dopo lo spettacolare trionfo all’esordio per 3-0 sulla Cina: l’avversario, ancora una volta asiatico, non è dei più facili (numero 9 del ranking mondiale, rispetto alla diciassettesima piazza di Tiddi e ...

Veni vidi vici - il nuovo spettaColo di NiCola Vicidomini. A Roma per stupire e scandalizzare : Mi assumo la responsabilità di una raccomandazione all’americana dove sono i più meritevoli a essere esplicitamente segnalati: andate a vedere uno spettacolo di Nicola vicidomini almeno una volta e fatelo domenica 29 luglio a Villa Ada per Roma incontra il mondo, dove “il più grande comico morente” porterà in scena la versione estesa di Veni vici domini, one man show e sintesi del suo umorismo, spettacolo cui ho assistito al Teatro ...

Football Club Frascati : Rodo presenta il nuovo staff tecnico agonistico del club tusColano : Roma – Il dado è tratto. Il Football club Frascati è già pronto per vivere la stagione 2018-19, avendo gettato le basi della nuova annata con grande anticipo. Il neo responsabile del settore agonistico Alessandro Rodo, che assieme al direttore generale Gianfranco Di Carlo ha scelto i nuovi tecnici, fornisce il quadro completo: “Innanzitutto c’è da dire che siamo orgogliosi di poter annunciare l’iscrizione di ben cinque gruppi ...

Brasile : SColari nuovo tecnico Palmeiras : ANSA, - ROMA, 27 LUG - L'ex ct del Brasile e del Portogallo, Luiz Felipe Scolari, è il nuovo allenatore del Palmeiras. Scolari, 69 anni, prende il posto di Roger Machado, licenziato all'indomani della ...

UOMINI E DONNE/ Marta Pasqualato pensa ancora a Nicolò Brigante? Un nuovo indizio (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Tara Gabrieletto sbotta sui social e risponde alle domande sulla maternità: "Un figlio con Cristian Gallella? Ecco..."

Sbarca in Puglia "Icaro caduto" - il nuovo spettaColo teatrale di Gaetano Colella : Ho scritto il testo mescolando diversi linguaggi: da un lato la lingua pugliese, il dialetto italianizzato che uso spesso nei miei spettacoli, e che mi dà accesso a un universo identitario delle ...

Grecia Colmenares : il nuovo fidanzato è Chando Erik Luna (foto) : Vi ricordate Grecia Colmenares, l’attrice venezuelana diventata la diva delle telenovelas negli anni Ottanta e Novanta? Impossibile dimenticarla, facile ricordarne il fascino, la bellezza. A distanza di anni la bionda protagonista di Topazio e Milagros ha mantenuto intatte le sue spiccate qualità: cattura tuttora gli sguardi maschili.prosegui la letturaGrecia Colmenares: il nuovo fidanzato è Chando Erik Luna (foto) pubblicato su ...

Cercasi figurazioni e picColi ruoli per il nuovo film di Salvatore Mereu : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte ai casting per la ricerca di piccoli ruoli e figurazioni per il nuovo film diretto dal regista Salvatore Mereu e prodotto da La Viaconvento srl. Per quanti supereranno le selezioni è sempre prevista la retribuzione. Figure cercate Per il nuovo film del regista Salvatore Mereu, prodotto da La Viacolvento srl con il supporto della Fondazione Sardegna film Commission, si cercano, per ...

Short Track - NiCola Rodigari è il nuovo allenatore della Nazionale junior : “i ragazzi hanno un grande potenziale” : Gli azzurrini al via della preprazione estiva agli ordini del neo tecnico: “Questi ragazzi hanno un grande potenziale. Ho fiducia, per me è una passione prima ancora che un lavoro” Sempre sul ghiaccio, ma da un altro, nuovo, punto di vista. Dopo vent’anni da campione sulle piste di tutto il mondo, Nicola Rodigari prosegue la sua storia in azzurro: da atleta ad allenatore della Nazionale junior di Short Track. Tutta ...

Calciomercato Juventus - continui Colloqui con la Lazio : si tenta un nuovo Colpo : Calciomercato Juventus – Nel week end ci sarebbe stato un contatto tra Beppe Marotta e Claudio Lotito, oggi, invece, nel ritiro della Lazio, dovrebbe esserci un incontro tra l’allenatore Simone Inzaghi e il direttore sportivo Igli Tare. Appuntamenti diversi, ma il tema è unico: si parlerà della posizione di Sergej Milinkovic-Savic, gioiello biancoceleste su cui la Juventus fa sempre più pressione. Tutto sarebbe subordinato alla ...