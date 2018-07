Climatologo Usa | il caldo estremo è il “volto dei cambiamenti climatici”

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Le ondate die gli incendi che stanno investendo il globo sono “il volto deiclimatici”, con le conseguenze del riscaldamento globale che “si svolgono in tempo reale”. Lo ha detto al Guardian uno dei più grandi climatologi del mondo, Michael Mann, della Penn State University. “Questo è il volto del cambiamento climatico – ha detto Mann – non avremmo letteralmente assistito a tali picchi in assenza diclimatici. Gli impatti deiclimatici non sono più sottili. Li stiamo vedendo svolgersi in tempo reale e quello che sta succedendo quest’estate è un esempio perfetto. Stiamo vedendo le nostre previsioni diventare realtà. Come scienziato è rassicurante, ma come cittadino del pianeta Terra, è molto doloroso vedere che questo significa che non abbiamo adottato le iniziative necessarie“. Per ...