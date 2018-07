Clima pazzo inverte la rotta | caldo record in Nord Europa | mentre l’Asia è preda di acqua

meteoweb.eu

(Di sabato 28 luglio 2018) Una stagione estrema, come ormai accade sempre più spesso anche influenzata dai cambiamentitici. E le conseguenze sono singolari, con unchei consueti standard. Nell’delinfatti fa più fa piùche in quella del Sud, con oltre 35 °C che investono Gran Bretagna, Olanda e Scandinavia e canicola persistente anche in Francia e Germania,intere regioni dell‘Asia sono tempestate da piogge monsoniche intense, come ildell’India, dove ci sono state decine di morti, o dal vento, come il tifone Jongdari, che minaccia di sconvolgere il Giappone. Intense piogge si alternano a giornate di, coprendo di fango le aree della Grecia già devastate dagli incendi e mandando in tilt i trasporti nel sud dell’Inghilterra. Un fine luglio dal’, come ribadiscono gli esperti sui media di tutto il mondo, che ...