Città di Castello | sotto la lente i contributi elargiti da Sogepu

A CITTA' DI CASTELLO LA CARICA DEI 100 ATLETI : CITTA' DI CASTELLO Cento iscritti dagli 11 ai 70 anni provenienti da otto regioni, con un atleta della nazionale italiana in gara, Ilian Angeli , decimo ai recenti campionati europei giovanili in ...

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della Città : domenica 15 luglio al Castello Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco , domenica 15 luglio . “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

Città Castello celebra 90 anni Topolino : CITTA' DI Castello , PERUGIA, , 18 GIU - Città di Castello , già patria di Alberto Burri, da settembre, per 10 settimane, sarà anche quella di Mickey Mouse, meglio conosciuto come Topolino . Nel 2018 il ...

Città di Castello - sta meglio giovane ricoverata in ospedale per meningite : Città di Castello, sta meglio giovane ricoverata in ospedale per meningite. Nella serata di mercoledì 6 giugno è giunta al Pronto Soccorso dell'ospedale di Città di Castello, B.M. ragazza di 14 anni, ...