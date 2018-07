Cina | arriva il primo “treno volante” | tecnologia hyperloop in partnership con gli Usa

Napoli - Hamsik : 'Cina? Non è arrivata l'offerta giusta - ma Ancelotti decisivo! Juve? Non ci pensiamo' : Nel giorno del suo compleanno Marek Hamsik, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Premium Sport , ringraziando i tifosi per l'affetto ma non solo. SUL MANCATO APPRODO IN CINA - ' Non è arrivata l'offerta giusta e sono rimasto . Per me non cambia niente, ho sempre dato il massimo per questa ...

IL CILENTO IN FESTA - A VALLE DELL'ANGELO ARRIVANO LE RELIQUIE DI SAN PIO DA PIETRELCina : Questi rendono reale e quindi possibile una realtà che ogni città del mondo amerebbe esporre. C'è spazio per tutti, anche se le richieste sono numerosissime. VALLE DELL'ANGELO ha questo privilegio, ...

Che vergogna - Emma non pulisce la cuCina : arriva la replica all’inspiegabile gogna social : Emma non pulisce la cucina. Ebbene sì, l'artista salentina ha mostrato un'immagine dei suoi fornelli dalla quale è emersa un'evidente negligenza imperdonabile che non è sfuggita a coloro che non hanno atteso tempo per commentare nella maniera più brutale. Come perdonare una simile mancanza? Tutto deve essere a puntino perché siamo tutti perfetti, forse tu dovresti esserlo un po' di più perché sei tanto popolare e non possiamo perdonartelo. ...

Nibali si mette sotto! Busto - elettrostimolazione e pisCina : la ‘ricetta’ di Vincenzo per arrivare pronto alla Vuelta : Vincenzo Nibali e la sua riabilitazione dopo la frattura della vertebra durante il Tour de France, lo Squalo dello Stretto lavora per rimettersi ‘in forze’ in vista della Vuelta Scatta il conto alla rovescia per Vincenzo Nibali. Il corridore della Bahrain-Merida conta infatti i giorni che lo rivedranno in forze, pronto per correre la Vuelta a España 2018. Dopo la caduta sull’Alpe d’Huez, che ha condannato lo Squalo dello ...

Dalla Spagna : Inter - Vrsaljko si avviCina! Arriva il via libera di Suning - : Come scrive As, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel suo viaggio in Cina ha ricevuto il via libera da Suning per investire 25 milioni di euro per il terzino vicecampione del mondo. L'ok ...

Si avviCina la reunion degli Oasis? Arriva la proposta di Liam a Noel Gallagher : “Pago da bere” : La reunion degli Oasis potrebbe diventare presto realtà? Questo è quanto fa sperare Liam Gallagher, che lancia il suo guanto al fratello Noel per un possibile ritorno sulle scene dello storico gruppo. La notizia Arriva nel giorno del ritorno di Noel Gallagher con nuoco singolo rilasciato con gli High Flying Bird, con un occhio puntato alla riconciliazione della band: "Ti perdono, rimettiamo insieme la grande O". La divisione del gruppo ...

Arriva in Cina la "Parisi technique" il trattamento innovativo del cancro gastrico : Nel mondo il tumore dello stomaco è la quarta neoplasia più comune con 930.000 casi diagnosticati, rappresenta la seconda causa più comune di morte per tumore. In Italia il numero totale di nuove ...

Great Wall e BMW - arrivano le Mini 100% elettriche prodotte in Cina - : ... attinge ottimizzandole dalle esperienze di due marchi che mirano ad ampliare congiuntamente il mercato di tutto il mondo. GWM possiede 4 marchi: Haval, Great Wall, WEY e ORA con una produzione di ...

Balotelli - arrivano offerte monstre dalla Cina : ingaggio da capogiro per SuperMario : Un club cinese ha offerto a Mario Balotelli quasi 30 milioni di ingaggio a stagione, ma l’attaccante italiano non sembra convinto Un’offerta da far tremare i polsi, una proposta da mille e una notte che Mario Balotelli potrebbe però rifiutare. Un club cinese infatti ha messo sul piatto un ingaggio da 30 milioni di euro a stagione per l’attaccante italiano, il quale tuttavia pare intenzionato a respingerla per non perdere ...

Cina - arriva l’Apocalisse : un’intera strada crolla all’improvviso [VIDEO] : L’incredibile episodio è accaduto nella regione cinese Sichuan ed è stata causata dopo giorni di forti piogge un’intera strada, lunga più di 50 metri, è crollata in pochi secondi nella regione cinese del Sichuan. L’incredibile episodio dai contorni apocalittici si è verificato dopo giorni di pioggia intensa che si sono abbattuti sull’intera zona. La scena del crollo è stata immortalata da alcune telecamere di sicurezza, per fortuna ...

Tv2000 - Borghi d'Italia arriva in Cina : Borghi d'Italia, il programma di viaggi di Tv2000, arriva in Cina: grazie a un accordo con la Global Broadcasting Times, multinazionale di comunicazione interculturale che promuove l'interazione tra la Cina e il resto del mondo, il programma dell'emittente della Cei, Conferenza Episcopale Italiana, viene diffuso in Cina e presso il pubblico internazionale di lingua cinese.La diffusione avviene tramite il canale You Tube di Gbtimes; il ...

In 17 giorni vendute un milione di Xiaomi Mi Band 3 e in Cina arrivano i cinturini colorati : In 17 giorni di commercializzazione, ha detto Lei Jun, Xiaomi Mi Band 3 ha sfondato il muro del milione di esemplari spediti. Nel frattempo arrivano i nuovi cinturini L'articolo In 17 giorni vendute un milione di Xiaomi Mi Band 3 e in Cina arrivano i cinturini colorati proviene da TuttoAndroid.

Arriva a Ragusa la "TelemediCina" : La nuova attrezzatura tecnologica permetterà di seguire i pazienti in stato neurovegetativo a distanza. La presentazione martedì prossimo

Napoli - arrivata la prima offerta dalla Cina per Marek Hamsik : tutti i dettagli : E’ il Tianjin Teda la squadra interessata a Marek Hamsik, rifiutata però dal Napoli la prima offerta di 15 milioni Non solo entrate, il Napoli valuta anche le uscite. In cima alla lista c’è sempre il nome di Marek Hamsik che, nelle settimane scorse, ha fatto sapere alla società di voler cambiare aria. Difficile che lo slovacco resti in Europa, più facile la pista estera che conduce in Asia, nel campionato cinese. La squadra ...