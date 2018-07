Chiara Ribechini | morta dopo cena Ultime notizie | indagata anche la cuoca

“Io c’ero : è morta così”. Morta dopo cena al ristorante - parla il fidanzato di Chiara Ribechini : Nicola è distrutto dal dolore. La fidanzata Chiara Ribechini è Morta domenica scorsa per una reazione allergica dopo aver cenato in un ristorante. “Stava malissimo. Abbiamo capito subito che non c’era un minuto da perdere. dopo aver chiamato il 118, ho guidato a tutta velocità per andare incontro all’ambulanza. Volevamo accelerare i tempi, arrivare quanto prima in ospedale” ha confidato Nicola Gabriellini a suo ...