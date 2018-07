Chiamparino | un referendum sulla Tav

Chiamparino lancia il referendum sulla Tav : "Folle fermarla". Plaude il centrodestra : 'Mi sorprende che l'idea non sia venuta dal mondo dei Cinquestelle e dall'amministrazione comunale di Torino, perché mai come nel caso della Tav 'uno vale uno'. Evidentemente, la questione imbarazza ...

Chiamparino lancia il referendum sulla Tav : “Folle fermarla”. Plaude il centrodestra : «Se il governo bloccherà la Torino-Lione io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum popolare». Ad affermarlo in una intervista a Repubblica è il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. «Sono pronto a farlo, anche se mi auguro che il governo non prenda una decisione così folle come quella di bloccare una ferrov...