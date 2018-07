Chi tutela | e chi non tutela | in Europa l' accordo Trump-Juncker su dazi e dintorni

Paola Barale e quel cartello "Chiuso" su Instagram : "Io indignata - offesa e non tutelata" : Paola Barale e quel cartello "Chiuso" Proprio negli ultimi giorni, Maurizio Costanzo era tornato a fare il nome di Paola...

Cassazione tutela i clandestini : "Chiede asilo? Non va espulso" : C'è una sentenza della Cassazione che farà discutere e avrà ripercussioni importanti in materia di immigrazione. Il principio in base al quale 'il richiedente asilo ha diritto a rimanere nel ...

Ilva : Arcelor Mittal - ok alle riChieste di nuovi impegni su tutela ambiente ed esuberi : E' stato il ministro DI Maio a chiedere una proposta migliorativa, un'adeguata tutela dei 14mila posti di lavoro. Mittal risponde: confindiamo che questi passi aggiuntivi ilnostro pieno impegno per ...

Boeri contro il governo : "Minacciato da Chi mi deve tutelare". Palazzo Chigi : "Toni inaccettabili" : MILANO - Dopo il botta e risposta tra la Confindustria e il vicepremier Di Maio sull'impatto della stretta sui contratti a termine sulla creazione di occupazione, il decreto Dignità prosegue il suo ...

Ceta - export e tutela agroalimentare in Chiaroscuro sulla bilancia del trattato col Canada : Dazi quasi azzerati, dati positivi (ma anche delusioni) sull’export, specialità agroalimentari più protette, che dovranno però continuare a fare i conti con le imitazioni. Difficile riuscire a districarsi e uscire con una risposta netta dal labirinto di vantaggi, svantaggi, posizioni contrastanti e punti ancora oscuri del Ceta (Comprehensive Economic and Trade Agreement), l’accordo di libero scambio tra Canada e Unione europea entrato in vigore ...

Lupi e orsi - guai a Chi vuole tutelarli e scoraggiare gli inquinatori : Anche le iniziative del governo che non riguardano i temi intoccabili per oltre un ventennio nel nostro singolare Paese, a pena di interdizione e/o emarginazione dai gangli del potere come il conflitto di interessi, il rigoroso mantenimento dei privilegi della casta, l’impunità per i potenti rinominata “garantismo“, riescono a suscitare reazioni e commenti tanto veementi quanto inimmaginabili. Così a finire sotto gli strali dei ...

La Cina Chiede all'Unesco tutela per i luoghi di Mao : Hu ha aggiunto che 'Mao Zedong dovrebbe essere riconosciuto, in tutto il mondo, come uno dei tre tiranni del XX secolo, a fianco di Stalin e Hitler'. Xia Ming, professore di scienze politiche presso ...

Riforma Copyright Ue - Lega e 5S 'E un bavaglio'. Il Pd 'Falso - si colpisce Chi non tutela il diritto d autore' : ROMA - L'Italia si presenta divisa al voto sulla nuova direttiva europea sul Copyright . Da un lato la maggioranza Lega M5s e dall'altro al Pd. E se i gialloverdi gridano al 'bavaglio', i democratici ...

Lombardia - sì al censimento rom e sinti/ Chiusura dei campi irregolari : "È un’azione di tutela" : Lombardia, sì al censimento rom e sinti: passa la mozione in Consiglio di Regione, "è una azione di tutela", prevista la Chiusura dei campi irregolari(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:05:00 GMT)

Giustizia - Sarti : "Chi ha fatto politica abbandoni magistratura"/ M5s - "tutela della reale indipendenza" : Giustizia, Sarti: "Chi ha fatto politica abbandoni magistratura". M5s, l'analisi del presidente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:07:00 GMT)

Convegno su "Foreste e bosChi. Tutela e valorizzazione" - la prevenzione contro gli incendi - FOTO - : ... poiché esso può rappresentare un strumento utile per studiare meglio il patrimonio forestale, l'abbandono delle colture e tentare di sviluppare un'economia verde che stenta a decollare. L'aspetto ...

GioChi - Lo Massaro - Sapar - : 'Media e politica non tutelano giocatori ma lobby azzardo" - : "Stiamo assistendo impotenti alla distruzione della filiera dei gestori a favore di tutte le altre offerte di gioco, con il benestare dei media che danno risalto alle vincite al Gratta&Vinci come se ...

Tutela della vita - Chiusura dei porti - caso Malta - Dublino : la posizione degli esperti di diritto del mare : Il gruppo di interesse sul diritto del mare della Società italiana di diritto internazionale ha scritto una lettera aperta dopo il caso Aquarius con l'intenzione di chiarire alcuni temi su cui si è molto dibattuto in questi giorni. Nella lettera, che di seguito pubblichiamo integralmente, quattro punti: Tutela della vita, chiusura dei porti, caso Malta e Dublino.

Incendi - al via la campagna #StopIncendi2018 : la tecnologia a tutela bosChi : Scende in campo anche la tecnologia, dalla videosorveglianza ai droni, per proteggere dagli Incendi il patrimonio boschivo italiano nel corso di quest’estate, ed evitare i roghi che hanno devastato la penisola nel 2017. A sottolineare l’importanza dell’hi-tech, insieme al ruolo dell’intelligence e agli investimenti sulle attività agricole multifunzionali, è la campagna #StopIncendi2018, presentata oggi in Senato nel corso ...