"Intendo riportare la Rai al suo vecChio splendore". Parla il presidente in pectore della Rai Marcello Foa : "Ora volto pagina, con l'intento di rinnovare la Rai e di riportarla al suo vecchio splendore, non solo giornalistico ma di contenuti in generale". Così Marcello Foa, indicato come nuovo presidente della Rai, in un'intervista che il Corriere del Ticino - del cui gruppo è l'attuale ad - ha pubblicato oggi."Ho sempre ammesso di essere soprattutto un giornalista, di avere questa meravigliosa professione nel sangue, e d'ora in poi ...

Chi sono Marcello Foa e Fabrizio Salini - i nuovi vertici della Rai : Accordo tra M5s e Lega sui due componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione della Rai. L'intesa è arrivata nel corso di un vertice, che si è svolto a Palazzo Chigi prima dell'avvio del Consiglio dei ministri, che ha poi approvato le due nomine frutto dell'accordo, formalmente proposti dal ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Si tratta di Fabrizio Salini per l'incarico di ...

Marcello Foa - Chi è il futuro presidente Rai scelto dal governo : ... i vice premier Matteo Salvini e Luigi di Maio, il sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'economia Giovanni Tria per la fiducia accordatami. Mi impegno sin d'ora per ...

Chi è Marcello Foa - il prossimo presidente della Rai - : Classe 1963, allievo di Montanelli, è stato per molti anni caporedattore esteri e inviato speciale del Giornale. Nel 2011 è diventato prima direttore generale e poi anche ad del gruppo editoriale ...

Il Presidente Sovranista. Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai : Un sovranista convinto al piano più alto di Viale Mazzini. Il Consiglio dei ministri ha indicato su proposta del ministro dell'Economia Tria il nuovo presidente della Rai. Giornalista, scrittore e docente di comunicazione, Marcello Foa è la figura prescelta in quota Lega per le cariche di vertice del servizio pubblico (l'amministratore delegato sarà Fabrizio Salini, ex ad di La7 in quota M5S). Ex inviato de Il Giornale, al ...

Marcello Foa - è il nuovo Presidente della RAI : Chi è? Le prime diChiarazioni del neo eletto : Marcello Foa è il nuovo Presidente della Rai, Radio televisione Italiana. È nato a Milano il 30 settembre del 1963 ed è un giornalista e uno scrittore italiano. Doppia cittadinanza, italiana e svizzera, oltre che giornalista, è anche blogger e saggista. Marcello Foa, da Il Giornale a Presidente della Rai Foa ha lavorato a lungo per il Giornale, nella sezione Esteri responsabile del sito online. Poi, nel 2011, si sposta in Svizzera a Lugano per ...

Chi sono Fabrizio Salini e Marcello Foa - i nuovi vertici Rai : Fabrizio Salini è il nuovo amministratore delegato Rai, mentre la poltrona di presidente è stata affidata a Marcello Foa. Le nomine sono state caldeggiate dal premier Giuseppe Conte, dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, dal ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio e dal ministro dell’Economia e delle finanze Giovanni Tria e sono state avallate dal Consiglio dei ministri. Il più ...

Marcello Foa - Chi è il futuro presidente della Rai : Dieci giorni fa Foa ha querelato l' Espresso per un articolo di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei, un articolo sul tema dei rapporti tra il mondo leghista, quello M5S e la Russia. ...

Chi è Marcello Foa - il nuovo presidente della Rai tra Salvini - Bannon e Putin : Nell' inchiesta di Vittorio Malagutti sulla rete dei sovranisti europei , L'Espresso aveva infatti raccontato i rapporti tra Foa, il mondo leghista, quello pentastellato e le voci di Putin in Italia. ...

