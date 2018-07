C' è traffico

Estate - traffico e code nell'ultimo weekend di luglio : Tempo soleggiato sull'Italia in questo fine settimana , con temperature che toccheranno punte intorno ai 35 gradi. Caldo e afa - affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - si intensificheranno ...

traffico AUTOSTRADE - BOLLETTINO VIABILITA/ Ultime notizie : code di 7 chilometri alla dogana di Como : TRAFFICO AUTOSTRADE, weekend da bollino rosso. Ultime notizie, viabilità: code sull’A9 in direzione Svizzera, code anche a Massa in direzione nord e in generale TRAFFICO sostenuto(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 16:07:00 GMT)

Esodo estivo : giornata di traffico molto intenso : Le spiagge dell'alto Adriatico sono sempre molto attrattive, anche in questa estate 2018. Lo confermano i flussi di traffico relativi ai caselli cosiddetti 'balneari', dove le uscite sono massicce. ...

Esodo : weekend da 'bollino rosso' - traffico e code su autostrade : Primo giorno del grande Esodo estivo di fine luglio contraddistinto da previsioni di traffico da "bollino rosso" e prime code sulle autostrade. Viabilità Italia continua il monitoraggio del flusso veicolare e registra diverse situazioni di traffico sostenuto che si registrano in queste ore, con particolare riferimento alle direttrici di ingresso dai Paesi esteri confinanti ed in uscita dai principali centri urbani. ...

Vacanze estive - traffico da bollino rosso sulle autostrade : Weekend da bollino rosso su strade e autostrade di tutta Italia per l'inizio del grande esodo per le Vacanze estive. Su tutta la rete è scattato lo stop alla circolazione dei veicoli pesanti che sarà ...

traffico estivo - primo weekend da bollino rosso su strade e autostrade - : Traffico intenso su tutte le principali arterie in uscita dalle città. Stessa criticità prevista anche per domenica, con circolazione difficoltosa vicino ai centri urbani nel tardo pomeriggio a causa ...

traffico d'avorio : "l'oro bianco" illegale è venduto in tutta Europa : ... la consultazione pubblica dell'UE sulle normative relative all'avorio ha ricevuto oltre 100.000 risposte , e oltre 1 milione di persone in tutto il mondo hanno firmato una petizione per chiedere all'...

Milano. Consultazione software di gestione controllo del traffico : Interessante avviso pubblico. Il Comune di Milano ha indetto una Consultazione preliminare di mercato. L’intento è raccogliere la documentazione tecnica

Esodo : traffico intenso - rallentamenti : ANSA, - ROMA, 27 LUG - Confermate le previsioni di un venerdì da 'bollino rosso' sulle strade delle vacanza. Viabilità Italia rileva un'intensificazione del traffico in uscita dai grandi centri urbani,...

Incidente in A14 tra auto e un’autocisterna : un morto e 4 feriti - traffico in tilt : Una persona è morta e quattro sono rimaste ferite (due sono in gravissime condizioni) in un Incidente stradale avvenuto intorno alle 6:45 di stamane lungo la carreggiata nord dell'autostrada A14, tra i caselli di Ancona nord e Ancona Sud. Coinvolte nel tragico schianto diverse auto e un mezzo pesante.Continua a leggere