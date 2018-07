CAVANI AL NAPOLI Ultime notizie | Chiariello | Io lecchino? L' unico a chiedere il

CAVANI al Napoli/ Ultime notizie - Ancelotti soddisfatto del mercato : "Mai chiesto un top player" : Cavani al Napoli: Carlo Ancelotti non sembra particolarmente interessato ad un eventuale arrivo del Matador. L'allenatore dei partenopei spegne gli entusiami: tattica o fiducia nei suoi?(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 17:17:00 GMT)

Napoli - Ancelotti fiducioso per la stagione : «CAVANI? Non m'interessa» | Video : «Abbiamo lavorato bene, è un gruppo sano che non ha avuto alcun intoppo a parte gli stop di Zielinski e Meret, ma per il resto sono soddisfatto». Carlo Ancelotti non sorride...

CAVANI AL NAPOLI/ Ultime notizie - Ancelotti snobba il Matador : "Non mi interessa..." : CAVANI al NAPOLI: Carlo Ancelotti non sembra particolarmente interessato ad un eventuale arrivo del Matador. L'allenatore dei partenopei spegne gli entusiami: tattica o fiducia nei suoi?(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 15:24:00 GMT)

Napoli - Ancelotti : “CAVANI? Sono voci che nascono sempre nel mercato” : “Cavani? Sono voci che nascono sempre nel mercato. Quando finisce questo, dal 18 agosto ci si prepara al mercato di gennaio, ma io ho giocatori fantastici e la fortuna di allenarli; i giocatori di altre squadre non m’interessano”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, a Dimaro, sede del ritiro. “Sul mercato – ha detto, rispondendo alla chiusura negativa della trattativa per Sabaly – ...

Napoli - Ancelotti 'CAVANI Ho già una squadra fantastica' : 'Cavani? Sono le voci del mercato, che nascono in ogni mercato, e quando finirà questo mercato ci si dovrà preparare a quello di gennaio. Io ho dei giocatori fantastici e la fortuna di allenarli, i ...

Napoli - Ancelotti : 'CAVANI? Soltanto voci - la rosa è al completo. Felice di lavorare con De Laurentiis' : tempo di bilanci di fine ritiro, per Carlo Ancelotti. L'allenatore del Napoli ha tenuto una conferenza stampa da Dimaro in cui ha fatto il punto sulle settimane di preparazione estiva svolte in ...

Napoli - Ancelotti frena : "CAVANI? Voci. Ho giocatori fantastici... e freschi" : Carlo Ancelotti, 59 anni, allenatore del Napoli. LaPresse Carlo Ancelotti è felice di queste sue prime settimane di Napoli: "Sono contento di poter ora di parlare in italiano ai miei giocatori, per ...

Napoli - Ancelotti : 'CAVANI? Solo voci'. Salta l'acquisto di Sabaly : Secondo quanto riferito da Sky Sport non hanno dato esito positivo le visite mediche effettuate dal 25enne senegalese che non è del tutto guarito dai problemi al ginocchio e potrebbe sottoporsi a un ...

Ancelotti allontana CAVANI : 'Solo voci - ho già un Napoli fantastico' : Napoli - Carlo Ancelotti ha già la Lazio nel mirino e non mostra alcun timore in vista del debutto in Serie A sul campo dei biancocelesti. 'Ci sono 38 gare da affrontare e incontreremo tutte le ...

Benzema al Napoli? / Ultime notizie : CAVANI al Real Madrid e Mertens ceduto - il valzer delle punte : Benzema al Napoli? Ultime notizie: Edinson Cavani si muove verso il Real Madrid con il francese che si riavvicina agli azzurri, Dries Mertens potrebbe quindi partire. Il valzer delle punte.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Milik : 'CAVANI è più forte di me - ma voglio essere titolare. A Napoli succedono cose mai viste...' : Cristiano Ronaldo alla Juve? Non posso dire nulla, è il miglior giocatore del mondo insieme a Messi. Vediamo come andrà. Amichevoli? E' bello giocare contro squadre come Liverpool, Borussia e ...

DALLA FRANCIA - Napoli favorito nella corsa a CAVANI : presentata offerta al giocatore : Il Napoli sarebbe la squadra favorita nella corsa ad Edinson Cavani . A scriverlo nelle ultime ore in FRANCIA è CulturePSG . Il club transalpino avrebbe respinto un assalto del Chelsea per il Matador. ...

Napoli - la priorità è Arias. Nessuna chance per il ritorno di CAVANI : Secondo la redazione di Sky Sport, la priorità del Napoli è il terzino con Arias come priorità: 12 milioni più bonus e c'è già l'ok del calciatore. Scende nelle gerarchie Sabaly del Bordeaux. Cavani ? Non ci sono chance di ...

ADL : 'Trattiamo CAVANI? Falso! Chiesa? Forse l'anno prossimo. Ieri mi è piaciuto il Napoli' : Il presidente azzurro parla ancora di mercato. Aurelio De Laurentiis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando la prestazione del Napoli di Ieri sera e le voci di mercato. Ecco le sue dichiarazioni: 'Arias mi ha dato la disponibilità a venire, ma vale lo stesso anche per le altre cinque ...