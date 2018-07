Cassano show in palestra | 82 kg e forma al top! Il Parma osserva attentamente VIDEO

sportfair

(Di sabato 28 luglio 2018) Antoniosi prepara per la prossima stagione, deciso e determinato a tornare in campo ad alti livelli, spinto dalla sua Carolina Antoniofa davvero sul serio. Con l’aiuto ed il supporto della bella compagna Carolina Marcialis, il calciatore si sta rimettendo insino a raggiungere risultati quasi impensabili sino a qualche tempo fa. Adesso Antonio, a suon di ore in, ha raggiunto gli 82 chili e sembra pronto al rientro in campo. Il, come rivelato ieri dall’ad Carra, sta seguendo con attenzione l’attaccante, con l’idea di metterlo sotto contratto nella sessione estive. Guarda idiall’opera in->inL'articoloin: 82 kg ealIlSPORTFAIR.