Caso Marchionne | esperti Usa | il vero rischio è la perdita di fiducia di mercati e

Da Caso disperato a Caso di studio. La rivoluzione di Marchionne a Pomigliano : Lo stabilimento di Pomigliano era ritenuto un caso disperato, uno dei peggiori stabilimenti d’Europa. Molti dentro la Fiat e fuori avevano suggerito a Sergio Marchionne di chiuderlo. Pomigliano d’Arco era uno stabilimento ex-Alfa Romeo di stampo tayloristico, con catena di assemblaggio e forte parce

Caso MARCHIONNE/ Fca - quando la vita vale meno delle stock options : Sergio MARCHIONNE è morto a Zurigo. Fca è riuscita a evitare il peggio per i suoi titoli in Borsa. Con il tempo i numeri incontrovertibili ci parleranno ancora del manager. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 06:03:00 GMT)ADDIO MARCHIONNE/ La "garanzia" per l'Italia scomparsa con il manager dei miracoli, di S. LucianoADDIO MARCHIONNE/ Sergio, le tre lezioni di un genio italiano, di G. Tarantini

“Non è un Caso”. Sergio Marchionne - le ultime parole strazianti il giorno del ricovero. Cosa ha detto prima del coma irreversibile. Pelle d’oca : Sergio Marchionne sta vivendo le sue ultime ore di vita: sono 3 settimane che l’ex Ceo di Fca è ricoverato in clinica in Svizzera dopo un’operazione alla spalla destra per cui era previsto un breve periodo di convalescenza. Poi, però, le sue condizioni di salute sono precipitate e ora Marchionne è in coma irreversibile. Ora che non c’è più nulla da fare il presidente del gruppo Campari Luca Garavoglia ha inviato una lettera al ...

Poi ci sono quelli ai quali Marchionne non è mai piaciuto. In nessun Caso : ... sia della nostra citta', la cui economia e' ancora fortemente legata all'industria dell'auto'. Al futuro dell'azienda in Italia e e in Piemonte in particolare pensa Confindustria, da cui Marchionne ...