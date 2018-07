Caso Bonucci | la rivolta ingiusta dei tifosi della Juventus

sportfair

: RT @malikapollo: @ibradiagne31 Bonucci è bravo solo nella Juventus, dove l'arbitro non vede i falli e non tira mai fuori un cartellino cont… - emmezetaJ : RT @malikapollo: @ibradiagne31 Bonucci è bravo solo nella Juventus, dove l'arbitro non vede i falli e non tira mai fuori un cartellino cont… - malikapollo : @ibradiagne31 Bonucci è bravo solo nella Juventus, dove l'arbitro non vede i falli e non tira mai fuori un cartelli… - brtm93 : @ClaudioAgos @juventusfc Ma ovvio che no, però non è da dimenticare che voi uno che imposta a parte Pjanic non l’av… -

(Di sabato 28 luglio 2018), criticare Marotta e Paratici sembra davvero assurdo, ma in merito alsta avvenendo proprio questo… Ilsi sta accendendo su più fronti. Dopo la richiesta del calciatore di voler tornare alla, idel Milan hanno inveito contro il capitano rossonero, chiedendo che lasci il club e dunque la fascia al più presto. Quella rossonera però non è stata l’unica protesta, dato che anche ihanno tuonato sui social, stavolta contro la società, rea d’aver intavolato una trattativa con il Milan per uno scambio alla pari con Caldara. Adesso, premesso che ancora non c’è nulla di ufficiale, sembra davvero folle criticare la dirigenza bianconera nell’anno in cui ha portato il calciatore più forte al mondo allo Stadium. Le critiche a Marotta sono copiose, inon voglionoe sopratutto non ...