Casinò di Campione fallito | choc nel paese Ultime notizie | 492 posti di lavoro a

Campione d'Italia : fallisce il Casinò - a rischio 500 posti di lavoro : La casa da gioco non è stata in grado di versare le quote dovute al Comune, provocandone il dissesto finanziario. Il Tribunale di Como ha bocciato il piano di risanamento, nominati tre curatori ...

Casinò di Campione - tribunale di Como lo dichiara fallito : nominati i tre curatori : Ora è ufficiale: il tribunale di Como ha dichiarato fallito il Casinò di Campione d’Italia. nominati anche tre curatori fallimentari che avranno il compito di seguire la gestione della casa da gioco. La decisione arriva dopo che il commissario ad acta Angela Pagano ha bocciato il piano di risanamento presentato dal Comune e dal Casinò. Qualche giorno fa l’amministratore unico Marco Ambrosini aveva chiesto al tribunale una proroga della ...

Como : avevano rapinato Casinò Campione - arrestati : Milano, 12 lug. (AdnKronos) - I carabinieri di Campione d’Italia insieme ai colleghi del nucleo investigativo del reparto operativo di Como hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Como nei confronti di due uomini ritenuti responsabili, in concorso co

Casinò : Federgioco si schiera con Campione d’Italia : Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Federgioco, l’associazione che riunisce le quattro case da gioco italiane, ha riunito in via straordinaria il proprio Consiglio direttivo a Campione d’Italia per “mostrare un segno di vicinanza e solidarietà non solo al Casinò, ma anche alla proprietà e ai lavoratori”, spiega in una nota Olmo Romeo, presidente dell’associazione di categoria, che ha accolto l’invito ...

