Casaleggio | ' Parlamento evolverà | Rai e tutte le Tv destinate a innovarsi'

Grillo come Casaleggio : "La democrazia è superata - il Parlamento va eletto a sorte" : Che cos'è la democrazia quando meno del 50% va avotare. Se prendi il 30% del 50%, hai preso il 15%. Oggi sono leminoranze che gestiscono i Paesi". Il comico genovese, garante del M5s, torna anche sull'uscita dall'Euro: "Ci vuole un referendum"

Il deputato velista Mura e il pronostico di Casaleggio sul Parlamento inutile – L’Istantanea di Antonello Caporale : Siamo più attenti alla provenienza della rucola che al curriculum di un nostro parlamentare: chi è, cosa ha fatto nella vita, cosa ha intenzione di fare per noi. Intendiamoci: facciamo assai bene a indagare sulla rucola e su ogni altro cibo, a evitare le contraffazioni. Dovremmo, parimenti, avere la stessa voglia di conoscere, almeno per sintesi, chi andiamo a votare. La vicenda dell’onorevole Andrea Mura, il deputato che si rifiuta di andare in ...

Crociata contro Casaleggio jrL'uscita sul Parlamento fa paura : Parlamento inutile? La nutritissima armata dei Costituzionalistoni si è scatenata in una inutile Crociata che ha reso ancora più simpatica la boutade di Casaleggio Jr.: in fondo il suo compito è stanare le paure e le rigidità di una classe politica e istituzionale in avanzato stato di decomposizione Segui su affaritaliani.it

Maurizio Martina attacca Davide Casaleggio : “Sua idea del Parlamento pericolosa - può alimentare autoritarismo” : Il segretario del Partito Democratico, Maurizio Martina, attacca Davide Casaleggio e la sua idea - definita "pericolosa" - di superare il Parlamento in favore della democrazia diretta: "C’è il rischio di un gigantesco ritorno al passato, la sua idea può alimentare una nuova forma di autoritarismo".Continua a leggere

Casaleggio - perché la democrazia diretta non può sostituire il Parlamento : In un’intervista recentissima, Davide Casaleggio (proprietario? gestore? del Movimento 5 stelle) ha annunciato la prossima fine del Parlamento, che sarà sostituito da avveniristici strumenti di democrazia diretta realizzata tramite web. Non è sorprendente che ci siano state vivaci reazioni a questa affermazione, mentre è sorprendente che alcuni la abbiano ritenuta plausibile. L’idea di poter sostituire il Parlamento con strumenti di ...

Casaleggio - il Parlamento inutile e i cittadini declassati a clienti : Roma. E’ il giorno in cui Davide Casaleggio, fondatore dell’Associazione Rousseau e uomo di vertice ufficioso del M5s, ha rilasciato un’intervista a La Verità in cui, in mezzo a ragionamenti sul destino dell’umanità interconnessa, dice che forse in futuro il Parlamento sarà inutile: “Il superamento

Casaleggio e la fine del Parlamento : stop di Fico : Roberto Fico contro Davide Casaleggio e la sua profezia sulla fine del Parlamento. Ieri il figlio di Gianroberto, guru e fondatore del M5s con Beppe Grillo, aveva vaticinato dell’imminente fine dei modelli di rappresentanza novecenteschi, considerati ormai vecchi e inadeguati, grazie alla rete che tutto può e che a tutto può sostituirsi secondo il presidente dell’Associazione Rousseau. M5S, ...

M5S - Casaleggio : 'Parlamento inutile in futuro'; Fico lo smentisce : La 'profezia' di Davide Casaleggio solleva un nuovo ciclone mediatico. Ci vuol poco, in effetti, ad intenderla come un attacco al principio basilare su cui poggia lo Stato Italiano. Secondo l'erede del guru pentastellato, idea esposta in un'intervista alla 'Verita'', il Parlamento in futuro potrebbe essere inutile. Verrebbe infatti sostituito da nuove forme di democrazia diretta, quelle quelle gia' sperimentate online dal M5S. Grazie alla Rete ...

Parlamento inutile? Ma a Casaleggio i soldi degli onorevoli sono utilissimi : La 'più bella del mondo', o almeno così la definivano nella scorsa legislatura quei parlamentari a 5 Stelle che pur di difenderla espugnarono i tetti di Montecitorio. Per dire: era davvero necessario ...

Per Casaleggio Jr il Parlamento non sarà più necessario. Ecco perché : Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile - ha dichiarato - così come ogni forma di intermediazione tra i cittadini e il potere

Casaleggio - la profezia : «Parlamento inutile - sparirà nel giro di 15 - massimo 20 anni» : La democrazia rappresentativa? Una cosa superata. Il Parlamento? Presto sarà un'anticaglia. Parola di Davide Casaleggio. Intervistato da Mario Giordano sul quotidiano La Verità il patron della Casaleggio Associati ha illustrato la sua visione del futuro della politica. Saremmo davanti ad un vero e proprio tsunami che travolgerà tutto. Secondo il figlio del guru del M5S la Rete è il grande motore del cambiamento che renderà obsoleta la democrazia ...

Casaleggio profetizza la fine del Parlamento - esplode l'ira delle opposizioni e Fico lo gela : Non sono solo le opposizioni a insorgere davanti al vaticinio casaleggiano della fine del Parlamento. Anche un fedelissimo di Beppe Grillo, il presidente di Montecitorio Roberto Fico, pone subito l'...

Davide Casaleggio : “Parlamento non servirà più : ecco perché'”/ Fraccaro : "Restituire istituzioni ai cittadini" : Davide Casaleggio, "Parlamento non servirà più in futuro, ecco perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:42:00 GMT)

DAVIDE Casaleggio : “PARLAMENTO NON SERVIERA' PIU' : ECCO PERCHE'”/ Imbarazzo nelle fila del M5s : DAVIDE CASALEGGIO, "Parlamento non servirà più in futuro, ECCO perchè": rivolta anti-M5s dalle opposizioni Pd e Forza Italia, "i grillini sono i giacobini della nostra epoca"(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 21:57:00 GMT)