CARRIE FISHER IN STAR WARS | EPISODIO IX Torna in vita con scene inedite | ma

CARRIE FISHER - morta due anni fa - sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars : Ieri sera è stato annunciato il cast del nono film della saga di Star Wars, che uscirà nei cinema nel dicembre 2019. Il film sarà l’ultimo della terza trilogia, iniziata nel 2015 col Risveglio della Forza e proseguita l’anno scorso The post Carrie Fisher, morta due anni fa, sarà presente in alcune scene del prossimo film di Star Wars appeared first on Il Post.