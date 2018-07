Caos in piazza San Carlo per la finale di Champions | arrestata l' ottava persona

Borse giù con dazi e Caos politico a Berlino. A Piazza Affari Ko Recordati : Non si abbassa la tensione da guerra commerciale, con il progetto Usa (smentito dal segretario al Tesoro Mnuchin) di lasciare il Wto e la risposta del Canada ai dazi statunitensi. Tensione anche per l'incertezza politica in Germania (scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti) . A Milano precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'offerta pubblica che sarà lanciata dal fondo Usa Cvc. Sale lo spread Btp/Bund ...

Borse giù con dazi e Caos politico a Berlino. Spread a 248 punti. A Piazza Affari Ko Recordati : Non si abbassa la tensione da guerra commerciale, con il progetto Usa (smentito dal segretario al Tesoro Mnuchin) di lasciare il Wto e la risposta del Canada ai dazi statunitensi. Tensione anche per l'incertezza politica in Germania (scontro Merkel-Seehofer sul tema dei migranti) . A Piazza Affari precipitano le azioni della casa farmaceutica che si allineano al prezzo dell'offerta pubblica che sarà lanciata dal fondo Usa Cvc...

Caos in piazza San Carlo : Appendino - chiesto il rinvio a giudizio : La Procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio per la sindaca di Torino, Chiara Appendino, in merito alla notte di follia vissuta il 3 giugno 2017 in piazza San Carlo a Torino durante la ...

Caos politico in Italia - mercati in fibrillazione. Forti oscillazioni su euro - spread e Piazza Affari : MILANO - Ore 12:00. Il 'Caos' politico , Bloomberg , Italiano, la 'confusione' , Wsj , e la 'crisi istituzionale' , Ft , che si profila con lo scontro tra Quirinale e Lega-M5s dominano la scena anche ...