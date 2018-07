Camusso | non è dl dignità ma dl Di Maio

Camusso : "Dl dignità non ad altezza nome - è dl Di Maio" : "La parola dignità è molto importante, bisognerebbe usarla con la giusta misura". Lo ha detto la segretaria della Cgil Susanna Camusso intervenendo questa sera alla festa del sindacato a Massa Carrara. "La mia sensazione è che ormai il decreto non sia all'altezza di usare il nome dignità. Quindi permettetemi di chiamarlo decreto Di Maio che forse permette di ricondurlo alla sua immediata natura", ha aggiunto Camusso ...

Camusso : in Italia clima intollerabile - non è più Paese civile : Roma, 13 lug., askanews, - "C'è un clima intollerabile e insopportabile in questo Paese". Lo ha detto la segretaria della Cgil Susanna Camusso parlando alla presentazione del volume agromafie e ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Camusso contro Quota 100 : non risolve il problema dei giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 5 luglio. Susanna Camusso contro Quota 100 e il taglio dei vitalizi. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 05:58:00 GMT)