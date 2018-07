Camusso | dl dignità non è all' altezza del nome | è decreto Di Maio

Camusso : "Dl dignità non ad altezza nome - è dl Di Maio" : "La parola dignità è molto importante, bisognerebbe usarla con la giusta misura". Lo ha detto la segretaria della Cgil Susanna Camusso intervenendo questa sera alla festa del sindacato a Massa Carrara. "La mia sensazione è che ormai il decreto non sia all' altezza di usare il nome dignità. Quindi permettetemi di chiamarlo decreto Di Maio che forse permette di ricondurlo alla sua immediata natura", ha aggiunto Camusso ...

Susanna Camusso : "Il decreto dignità? Va nella direzione giusta - ma non è un intervento organico" : "Pur andando nella direzione giusta, non è un intervento organico. Tra gli annunci e la sostanza c'è molta differenza. Ci vuole altro per 'licenziare' il Jobs act". È quanto dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, commentando le misure contenute nel dl dignità approvato dal Cdm.Per la leader sindacale,è "giusto introdurre le causali sui contratti a ...