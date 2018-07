Camusso | Dl dignità non ad altezza nome | è dl Di Maio

Susanna Camusso : "Il decreto dignità? Va nella direzione giusta - ma non è un intervento organico" : "Pur andando nella direzione giusta, non è un intervento organico. Tra gli annunci e la sostanza c'è molta differenza. Ci vuole altro per 'licenziare' il Jobs act". È quanto dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil Susanna Camusso, commentando le misure contenute nel dl dignità approvato dal Cdm.Per la leader sindacale,è "giusto introdurre le causali sui contratti a ...