Campione d' Italia | fallisce il Casinò | a rischio 500 posti di lavoro

Fallisce il Casinò di Campione d'Italia : La casa da gioco è stata affidata a tre curatori fallimentari, a rischio i posti di quasi 500 addetti -

Fallisce il Casinò di Campione d'Italia - : La decisione è stata assunta dal Tribunale di Como dopo la bocciatura da parte del commissario ad acta del piano di risanamento presentato dal Comune e dalla casa da gioco

Italia : tribunale dichiara fallito Casinò di Campione d'Italia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Fallisce il Casinò di Campione d Italia : COMO - Il Tribunale di Como ha ufficialmente dichiarato fallito il Casinò di Campione d'Italia. La decisione è stata ufficializzata stamattina, dopo mesi di lotte, inchieste e perquisizioni. Il ...

Fallisce il Casinò di Campione d'Italia : La decisione del tribunale di Como: nominati i curatori, il commissario ad acta aveva bocciato il piano di risanamento

Fallito il Casinò di Campione d'Italia : Il Tribunale di Como ha decretato il fallimento del Casinò di Campione d"Italia: il giudice ha respinto la richiesta di un"ulteriore proroga, depositata nei giorni scorsi, dai vertici della sala da gioco, e ha deciso quindi il crac del Casinò.L"istanza di fallimento era stata presentata dalla procura di Como per grave insolvenza. A chiedere il fallimento era stata la procura della Repubblica di Como, che per mesi aveva indagato per l'ipotesi di ...

Fallito il Casinò di Campione D'Italia : Il Tribunale di Como ha decretato il fallimento del Casinò di Campione d"Italia: il giudice ha respinto la richiesta di un"ulteriore proroga, depositata nei giorni scorsi, dai vertici della casa da gioco, e ha deciso quindi il crac del Casinò.L"istanza di fallimento era stata presentata dalla procura di Como per grave insolvenza. Il Tribunale ha quindi nominato un pool di tre curatori fallimentari, che nelle prossime ore dovranno decidere se ...

Il Canoa Club Napoli - Campione d'Italia under 14 all'idroscalo di Milano : BACOLI. Il Canoa Club Napoli under 14 si è laureato campione d'Italia alle finali play off che si sono svolte in questi giorni all'idroscalo di Milano. Per la prima volta nella storia la società ...

eSport : Italia Campione del mondo alle World Finals di Pes : Si chiama Ettore 'Ettorito97' Giannuzzi è pugliese ha 21 anni e per la seconda volta è diventato campione mondiale di Pro Evolution Soccer

Pallanuoto Master 50 - la Telimar-Città di Palermo si laurea Campione d’Italia : arrivano anche i complimenti di Orlando : Grazie alla vittoria ottenuta contro i liguri della ‘Golfo Paradiso’, la Telimar ha conquistato il titolo italiano di Pallanuoto Master 50 maschile La squadra “Telimar-Città di Palermo” di Pallanuoto Master 50 maschile si è laureata campione d’Italia, battendo in finale i liguri della “Golfo Paradiso” alla Piscina olimpica di Palermo. Vittoria di misura, 10 a 9, per la squadra guidata da Ivano ...

La grande impresa di Lorello È Campione italiano Allievi : Uno degli ultimi appuntamenti più importanti della stagione del pattinaggio a rotelle. Siamo a Cassano d'Adda , Mi, per le gare valevoli per il campionato italiano strada per le categorie Senior, ...

Hockey pista - Europei La Coruña 2018 : tutti i risultati delle finali e la classifica finale. Spagna Campione - Italia di bronzo : Si completano e vanno in archivio gli Europei di Hockey su pista: il titolo continentale va alla Spagna, che batte il Portogallo per 6-3, mentre per il terzo gradino del podio l’Italia supera la Francia per 5-2. Di seguito tutti i risultati di oggi e la classifica finale della manifestazione. risultati domenica 22 luglio finalissima Spagna-Portogallo 6-3 Finale 3° posto Francia-Italia 2-5 Finale 5° posto Andorra-Svizzera 3-5 Finale 7° ...

Mountain Bike – Campionato Italiano : Chiara Teocchi conquista il podio - medaglia di bronzo per la Campionessa Under 23 italiana : Nella gara maschile élite quinto e sesto posto per Colledani e Fontana, mentre tra le donne ottimo podio di Chiara Teocchi Chiara Teocchi (Team Bianchi Countervail) ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara Elite femminile del Campionato Italiano XCO disputata a Pila (Valle d’Aosta), sabato 21 luglio. La campionessa italiana Under 23 uscente ha chiuso a 2’40” dalla vincitrice Eva Lechner e a 1’29” dalla ...

Softball - Europei Under 19 : ITALIA Campione D’EUROPA. Battuta l’Irlanda per 7-3 nella finale - è il settimo successo continentale azzurro : Azzurre profete in patria. L’ITALIA, a Ronchi dei Legionari, di fronte a 1120 persone, ci mette un’ora e tre quarti a laurearsi CAMPIONE d’Europa di Softball Under 19. L’avversaria Battuta è l’Irlanda, che nonostante una più che buona resistenza ha ceduto il passo col punteggio di 7-3. Era dal 2010 (a Vienna) che l’ITALIA non si prendeva il titolo europeo giovanile; nelle ultime due edizioni, a Rosmalen nel ...