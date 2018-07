Campionati Italiani carabina libera | le medaglie assegnate ed i vincitori di giornata

Tiro a Segno – Campionati Italiani : doppietta per Zublasing nella nella 3posizioni : Continua lo spettacolo dei Campionati italiani di Tiro a Segno a Bologna Giornata intensa per i tiratori di carabina e pistola ai Campionati italiani di Bologna, protagonisti oggi sia nelle specialità a fuoco che in quelle ad aria compressa. nella carabina 10 metri maschile Giuseppe Pio Capano (Carabinieri) ha dato prova di maturità ed autocontrollo gestendo molto bene la finale ed ha conquistato il suo primo titolo assoluto per la ...

Tiro a Segno – Campionati Italiani : Genovesi d’oro a Bologna : Tantissime sfide a Bologna ai Campionati italiani di Tiro a Segno: Maura Genovesi d’oro nella pistola femminile Giornata ricca di competizioni ai Campionati italiani di Bologna. Nella pistola sportiva femminile medaglia d’oro per Maura Genovesi (Lucca) che in finale ha battuto la tiratrice romana Deborah Allocca con il punteggio di 26 -22, egualiando il record italiano. In terza posizione si è piazzata Rebecca Lesti ...

Vela – Campionati tedeschi Optimist : 7 italiani tra i migliori 15 sul Garda Trentino : Diciotto nazioni e solo 18 tedeschi su 76 della Gold Fleet, ai Campionati tedeschi Optimist sul Garda Trentino. 7 italiani nei primi 15, con in testa il romano Marco Gradoni. Programma rispettato con 10 regate finora disputate; venerdì la conclusione con ulteriori 2 prove Condizioni apparentemente classiche sul Garda Trentino nella penultima giornata di regate del Campionato tedesco Optimist Open, primo evento nel suo genere, organizzato ...

Basket - gli italiani che giocheranno nei Campionati esteri nella stagione 2018-2019 : Poche novità, ma significative e ovunque. Questo è il responso di ciò che dice la voce “cestisti italiani che giocano fuori dall’Italia”. Gli azzurri in NBA sono sempre due, così come sono tre quelli impegnati in Eurolega, mentre se ne aggiunge uno in Liga Endesa (alias Liga ACB) e un altro nel campionato universitario americano, l’NCAA. Andiamo a vedere il tutto con ordine. DANILO GALLINARI L’ultima stagione del ...

CICLISMO / SAN FRANCESCO AL CAMPO Conclusa la 'Sei giorni'; ora si pensa ai Campionati Italiani Giovanili : ... e almeno un migliaio di tifosi nella serata conclusiva, senza contare le migliaia di visualizzazioni delle dirette Facebook e della cronaca delle serate sui canali social da ogni parte del mondo. ...

Ciclismo : Conclusi i Campionati Italiani assoluti a Pila di Cross Country olimpico : Di spiccato interesse Elite Sport Donne : Eva Maria Gatscher, forte della sua esperienza da Crossista nonostante soli 4 mesi di pratica nella mountain bike , e già alla sua quinta gara, , a seguito ...

Tiro a segno - il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani - Seniores - Juniores e Para : Presso il Poligono di Bologna si svolgeranno le finali dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para di Tiro a segno Dal 25 al 29 luglio 2018 il Poligono di Bologna ospiterà l’edizione 2018 della Finale dei Campionati Italiani, Seniores, Juniores e Para. Saranno presenti circa 1370 tiratori e tiratrici per un totale di 2168 prestazioni. In questa edizione la Regione più rappresentata sarà la Lombardia con 170 tiratori seguita da ...

Compak – Campionati Italiani : Zamboni e Rigamonti campioni assoluti : Alla Polisportiva padovana Le Tre Piuma di Agna, tutto da incorniciare per i neo campioni italiani di Compak Zamboni e Rigamonti Crederci sempre, anche quando pare che la sorte ti remi contro! E’ con questo spirito, tanta grinta, indubbio valore agonistico e un bagaglio di esperienza di prim’ordine, che il Veterano Giovanni Zamboni e il Senior Giancarlo Rigamonti si sono cuciti addosso gli scudetti tricolore di Compak. Un fine ...

Mountain bike - Campionati Italiani 2018 : Johannes Von Klebelsberg ed Eleonora Farina conquistano il titolo nella downhill : Sono stati assegnati oggi a Pila i titoli della downhill ai Campionati Italiani di Mountain bike. In questa suggestiva location in Valle d’Aosta, su un tracciato di 2,4 km con 500 metri di dislivello, si sono sfidati i migliori atleti del Bel Paese a caccia della maglia tricolore. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Al maschile festeggia Johannes Von Klebelsberg, che dopo il bronzo conquistato agli Europei, riesce ora ad imporsi a ...

Mountain bike - Campionati Italiani 2018 : Gerhard Kerschbaumer mantiene il tricolore sulle spalle - Eva Lechner vince nel femminile : Si sono svolte a Pila (Aosta) le gare di cross-country dei Campionati Italiani di Mountain bike. In campo maschile Gerhard Kerschbaumer ottiene il successo per la seconda edizione consecutiva, dunque lo continueremo a vedere in pista per un altro anno solare con il solito completo tricolore, lo stesso con cui la scorsa domenica ha ottenuto la vittoria nella tappa di Andorra in Coppa del Mondo. Ad oltre un minuto dal 27enne di Bressanone si è ...

Uno stabiese sul podio dei Campionati Italiani FIDS di danze latino-americane : ... musica e moda Santa Maria la Carità - Sagra della melanzana, venerdì inizia la tre giorni culinaria Castellammare - Domus Stabiae,«eventi e spettacoli di alto profilo fino alla prossima primavera» ...

Cable Wakeboard – Tutto pronto a Resana per i Campionati Italiani : A Resana conto alla rovescia per i Campionati Italiani di Cable Wakeboard Conto alla rovescia per lo start dei Campionati Italiani Cable Wakeboard organizzati a Resana (TV) domani sabato 21 luglio nell’impianto privato VENETO Cable PARK. ‘Attualmente gli iscritti sono oltre 50 provenienti da tutta Italia ma saranno presenti anche atleti europei – sottolinea Mattia Petrin Responsabile tecnico della macchina organizzativa ...

Mountain bike - Campionati Italiani 2018 : a Pila si lotta per la maglia tricolore. Gerhard Kerschbaumer pronto a ripetersi : Questo fine settimana si svolgeranno a Pila (Valle d’Aosta) i Campionati Italiani di Mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. I migliori biker del Bel Paese si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore su un percorso impegnativo e tecnico, che premierà gli atleti più resistenti. Nel cross country tutti i riflettori saranno puntati su Gerhard Kerschbaumer, che dopo la storica vittoria in Coppa del Mondo a ...