Campionati europei di Wakeboard | a Rieti in arrivo 200 atleti da 18 Nazioni

Atletica - comunicato l’elenco degli azzurri convocati per i Campionati europei di Berlino : Sono ottantanove gli atleti che comporranno la formazione azzurra in occasione di Campionati Europei di Berlino Il Direttore tecnico delle Squadre nazionali assolute, Elio Locatelli, ha comunicato l’elenco dei convocati alla XXIV edizione dei Campionati Europei, in programma a Berlino (GER) dal 6 al 12 agosto. Vestiranno l’azzurro complessivamente 89 atleti (49 uomini e 40 donne), con i maschi destinati però ad aumentare di ...

Campionati europei : Italia - si fa dura : La cronaca. Avegno trasforma la prima superiorità numerica ricamata da Queirolo ed Emmolo. La Grecia replica subito: pareggia con Asimaki, autrice di una rabbiosa girata dal centro per tecnica e ...

Mondiali Qatar 2022 - si giocherà a dicembre! Appuntamento tra 4 anni nel deserto. Sarà rivoluzione per i vari Campionati europei : I Mondiali 2018 di calcio stanno ormai per andare in archivio con la finale di Mosca che designerà il vincitore della 21esima edizione della Coppa del Mondo. Il prossimo Mondiale si disputerà nel 2022 in Qatar, esordiente assoluto come organizzatore della competizione, ma la vera grande novità sta nel periodo dell’anno in cui si svolgerà il torneo. Sarà il primo Mondiale della storia giocato in inverno, precisamente dal 21 novembre al 18 ...

Settebello e Setterosa ai Campionati europei : i convocati : Nazionale maschile Atleti: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo e Nicholas Presciutti , AN Brescia, , Pietro Figlioli, Andrea Fondelli, Valentino Gallo e Gianmarco Nicosia , Bpm Sport Management, , ...

Equitazione - a San Rossore gli i Campionati europei FEI di endurance young riders e junior : l'Italia a caccia di medaglie : 55 i binomi al via della gara individuale, in rappresentanza di ben 18 nazioni: Austria, Belgio, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, ...

Tuffi - Campionati Italiani 2018 : gli azzurri si esibiscono pensando ai prossimi Europei : Dal 13 al 15 luglio la piscina di Bolzano ospiterà i Campionati Italiani Assoluti Estivi Open 2018 di Tuffi. Una rassegna importante per verificare la condizione degli azzurri in vista degli Europei che prenderanno il via tra circa un mese. Ci saranno tutti i migliori tuffatori del Bel Paese che in stagione hanno fatto vedere buone cose. Nel corso dell’ultimo Grand Prix, tenutosi sempre a Bolzano, i risultati di rilievo non sono mancati. ...

Golf – Campionati europei a Squadre - Italia favorita dopo gli ottimi risultati di due anni fa : Le formazioni Amateur, Boys, Ladies e Girls pronte per i Campionati Europei a Squadre Iniziano i Campionati Europei a Squadre (10-14 luglio) per le formazioni Amateur, Boys, Ladies e Girls dove l’Italia sarà tra le favorite dopo due anni in cui è stata grande protagonista. Nel 2016 ha conquistato l’oro con il team Girls ed è stata l’unica nazione ad avere tre compagini in semifinale e nel 2017 è stata addirittura l’unico Paese a salire sul ...

Campionati europei della Classe Europa per la categoria Youth : duello tra Gintare Scheidt e il danese Johnsen : Al Circolo Vela Arco lunedì sera cerimonia d’apertura dei Campionati Europei della Classe Europa per la categoria Youth Dopo il nulla di fatto della prima giornata di regate, al campionato Europeo Master Classe Europa sono state ben 6 le prove portate a termine tra sabato e domenica, recuperando così le due regate non disputate venerdì per mancanza di vento. Sabato un vento leggero da sud ha messo in evidenza la competitività della ...

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Elisa Iorio sfida Giorgia Villa - Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’All-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio. La giovane classe ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : parte la corsa verso gli Europei - si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana ...

Tiro con l'arco - Campionati europei Giovanili : per Tatiana Andreoli è bronzo juniores olimpico : Ai Campionati Europei Giovanili, validi per le qualificazioni Giochi Olimpici Giovanili Continentali, Tatiana Andreoli si aggiudica il bronzo nella prova juniores Dopo le quattro medaglie di ieri nel ...

Tiro con l’arco – Campionati europei Giovanili : per Tatiana Andreoli è bronzo juniores olimpico : Ai Campionati Europei Giovanili, validi per le qualificazioni Giochi Olimpici Giovanili Continentali, Tatiana Andreoli si aggiudica il bronzo nella prova juniores Dopo le quattro medaglie di ieri nel compound, oggi agli Europei Giovanili di Patrasso (Gre) l’Italia conquista il bronzo nell’arco olimpico con Tatiana Andreoli che batte la russa Gomboeva 6-3 e prede il terzo posto col trio junior femminile (Andreoli, Boccardi, Giaccheri) ...

Corsa in montagna – Campionati europei - storica tripletta azzurra nella gara senior - De Matteis campione continentale : Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua carriera dopo quelli del biennio 2013-14, sul podio anche Maestri e l’altro gemello De Matteis L’Italia Team protagonista di un’impresa storica nei Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje, in Macedonia. Gli azzurri monopolizzano il podio della gara senior maschile con un’inedita tripletta: Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...