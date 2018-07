Caldo | in arrivo ondata di calore | picchi di 38 gradi

Clima - rallenta la circolazione atlantica : in arrivo 20 anni di Caldo : Lo studio pubblicato su Nature dimostra che l'indebolimento della circolazione atlantica meridionale può portare a un forte surriscaldamento globale. Uno scenario previsto dal film del 2004 "The day after tomorrow", ma senza gli eventi apocalittici del kolossal catastrofico.Continua a leggere

Clima - rallenta la circolazione atlantica : in arrivo 20 anni di Caldo : L'indebolimento riguarda un sistema di correnti che trasporta l'acqua calda verso Nord e quella fredda verso Sud

Allerta Meteo - metà Luglio tra super Caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE e DETTAGLI] : 1/7 ...

Ondata di Caldo in arrivo per il fine settimana : previste temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...

Meteo : temporali e grandine in arrivo al Nord - e da venerdi Caldo africano con 42 gradi : ROMA - Maltempo in arrivo tra grandine e temporali prima di una nuova ondata di caldo africano venerdi che farà toccare i 42 gradi al sud. Tra poche ore i primi temporali collegati ad una bassa ...

Previsioni Meteo - ecco il grande Caldo : scatta l’allarme “bollino rosso” - pazzesca lingua di fuoco in arrivo dal Sahara : Previsioni Meteo – Inizia il grande caldo al Centro/Sud Italia in queste prime ore di Luglio in cui l’Estate ha deciso di iniziare all’improvviso, dopo una seconda metà di Giugno tormentata da maltempo e fresco anomalo. Già stamattina le temperature hanno raggiunto +36°C a Foggia, +34°C a Catania, Siracusa e Cosenza, +32°C a Roma, Lecce, Matera, Guidonia, Trapani e Brindisi, e aumenteranno ancora nel pomeriggio. Ma sta facendo ...

Meteo. Caldo in arrivo da domenica - ma l’estate 2018 sarà più fredda : i motivi : A spiegarlo è il meteorologo Andrea Giuliacci, del centro Epson Meteo. Tra i motivi, l'assenza di El Niño e il fatto che la scorsa estate è state preceduta da un lungo periodo di siccità. Ma sicuramente il clado non mancherà.Continua a leggere

Meteo - vento Caldo in arrivo sull’Italia con Caronte/ Ma dalla prossima settimana nuovo break temporalesco : Meteo, vento caldo in arrivo sull’Italia con Caronte: temperature in picchiata fino a 40°C ma solo per pochi giorni. Poi l'arrivo di un nuovo break temporalesco e clima fresco.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 19:33:00 GMT)

Meteo : instabilità fino a venerdì - poi arrivo il super Caldo : ANTICICLONE AFRICANO DAL WEEKEND Nel corso del prossimo fine settimana assisteremo ad una graduale affermazione dell'anticiclone africano sul Mediterraneo che porterà la prima ondata di caldo estivo ...

Meteo - Caldo e afa già in vacanza/ In arrivo aria fresca su tutta la penisola - temperature giù di 8 gradi : Meteo, caldo e afa già in vacanza, in arrivo aria fresca su tutta la penisola, temperature giù di 8 gradi. L'anticiclone delle azzorre si allontanerà dall'Italia portando instabilità(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 17:26:00 GMT)

Weekend con il sole : Caldo africano in arrivo : Roma, 8 giu. , askanews, Domani e domenica 10 giugno buona parte delle regioni colpite dal maltempo dei giorni scorsi tireranno un sospiro di sollievo. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che da ...

Caldo africano in arrivo : da domenica temperature bollenti : Roma - Torna il Caldo africano. Dopo i temporali che caratterizzeranno l'andamento di questa settimana, tutto cambierà nel corso del weekend del 9 e 10 giugno. Il team del sito

Meteo - da domenica in arrivo il "super Caldo" dall'Africa : le previsioni : Il caldo vero e proprio non si farà attendere ancora a lungo, nonostane una certa insabilità persistente. “Conferme per una prima parte di Giugno con un Meteo piuttosto capriccioso per via di un...

Allerta Meteo - brusco peggioramento in arrivo al Nord mentre lo scirocco porterà ancora più Caldo al Sud : 1/15 ...