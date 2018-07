Calcio | seconda sconfitta per il Chiasso

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : tutti i risultati della seconda giornata. La vittoria del Marocco obbliga l’Italia a vincere martedì : Si è svolta quest’oggi la seconda giornata del torneo di Calcio maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 , in corso di svolgimento a Tarragona e riservato agli Under 18. Di seguito l’andamento delle tre partite di oggi: GRUPPO A – Spagna-Bosnia Erzegovina 2-1 Dopo aver battuto l’Algeria per 4-1, la Spagna regola anche la Bosnia&Erzegovina per 2-1. Al sesto minuto, sblocca le marcature Abel Ruiz Ortega, attaccante del ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : tutte le fasce per il sorteggio. Juventus testa di serie - Inter in quarta - Napoli in seconda e la Roma… : La Champions League 2018-2019 prenderà forma soltanto il 30 agosto quando a Montecarlo si svolgerà il sorteggio della fase a gironi. Alla massima competizione continentale parteciperanno 32 squadre che come sempre saranno divise in 8 gironi da 4 formazioni ciascuno (le prime due accedono agli ottavi di finale). Ben 26 squadre sono già certe della partecipazione alla prossima Champions League, le altre sei usciranno dai lungi preliminari/playoff ...