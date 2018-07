Calciomercato Sampdoria | ufficiale | preso il giovane Bahlouli

Calciomercato Sampdoria - Defrel è blucerchiato : i dettagli dell’accordo [FOTO] : Sampdoria-Defrel, E’ FATTA – Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dall’A.S. Roma i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Grégoire Defrel (nato a Meudon, Francia, il 17 giugno 1991). LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo ...

Calciomercato - Defrel è della Sampdoria : il comunicato ufficiale ed i dettagli dell'affare : Defrel è della Sampdoria, dopo un lungo corteggiamento il centravanti passa dalla Roma alla corte di Giampaolo, sostituirà Zapata "L'AS Roma rende noto di avere sottoscritto, con la Sampdoria, il contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, dei diritti alle prestazioni sportive di Gregoire Defrel. L'accordo prevede inoltre il diritto di opzione, in favore della Sampdoria, per il trasferimento a titolo ...

Calciomercato Sampdoria - c'è la prima offerta al West Ham per Obiang : i dettagli : Il club blucerchiato ha presentato al West Ham la prima offerta per Pedro Obiang, si attende adesso la risposta del club inglese E' Pedro Obiang il giocatore individuato dalla Sampdoria per rinforzare il centrocampo di Giampaolo, il quale ha dato il proprio via libera per la prima offerta da presentare al West Ham. Il club blucerchiato ha messo sul piatto ben nove milioni di euro, una cifra importante a cui gli inglesi dovranno ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : "Praet e Bereszynski restano" : "So che Bereszynski e Praet erano stati accostati al Napoli ma non sono in vendita". Lo ha detto Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, in un'intervista a Radio Crc smentendo le possibili partenze del difensore polacco e del centrocampista belga. Ferrero ha anche negato l'interessamento per i difensori del Napoli Chiriches e Tonelli svelando una curiosità: "Rafael è un grande portiere e sono contento di ...

Calciomercato Sampdoria - ufficiale l'arrivo del portiere Rafael : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria ha annunciato l'acquisto del brasiliano Rafael. Il portiere 28enne, svincolatosi dal Napoli a inizio luglio, si trasferisce al club blucerchiato a titolo definitivo.

