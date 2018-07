Calciomercato Napoli | sorpresa per il ruolo di terzino | le ultime ...

Calciomercato Napoli - salta l'affare Sabaly. Da Arias a Darmian : tutte le alternative : "La rosa è praticamente al completo, ci sono soltanto alcune situazioni da valutare" ha detto Carlo Ancelotti nella conferenza stampa di fine ritiro. Tra queste, sicuramente c'è la questione relativa ...

Calciomercato Napoli - salta Sabaly : Secondo Sky Sport il giocatore del Bordeaux dovrà operarsi e restare fermo per 2 o 3 mesi, cosa che lo toglie immediatamente dalla lista di Calciomercato del Napoli. De Laurentiis quindi non ...

Calciomercato Napoli - visite per Sabaly. Su Arias anche l'Atletico Madrid : A Dimaro continua la preparazione del Napoli, sempre al lavoro con Carlo Ancelotti in attesa dei prossimi impegni e dell'inizio della stagione. Intanto i tifosi aspettano i nuovi rinforzi, il sogno ...

Calciomercato 2018 : i botti della Juve - la frenesia della Roma - i colpi di Napoli e di Inter. Una sessione indimenticabile : La Serie A è tornata al centro del mercato proprio nell'anno delle quattro squadre direttamente in Champions League . Il centro del mondo è la Continassa di Torino, bunker della Juve di Cristiano Ronaldo, dove sono passati anche Cancelo, Spinazzola, Perin ed Emre Can. Muovere CR7 vuol dire scatenare in tutta Europa l'effetto ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis su Arias : “stiamo trattando” : “Per Arias ormai siamo ai minuti conclusivi, stiamo trattando”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del suo intervento quotidiano su Radio Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro. Il Napoli sta quindi concludendo le trattative per l’acquisto del terzino destro colombiano, 26 anni, che dal 2013 gioca in Olanda, nel Pavia Eindhoven. De Laurentiis ha però precisato: ” La cosa strana ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis annuncia un colpo per la prossima stagione : 1/8 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : affari Juventus-Milan - scatto Napoli - sorprese di Bologna e Lazio [DETTAGLI] : 1/9 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Cosenza - nuovo innesto nelle ultime ore : arriva dal Napoli : Calciomercato Cosenza – La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Anastasio, proveniente dall’SSC Napoli. Il difensore, nato a Napoli il 24 luglio 1996, arriva in rossoblù con la formula prestito secco fino al 30 giugno 2019. Anastasio ha iniziato la propria carriera nel Settore Giovanile del Napoli, mettendo insieme 55 partite e 3 gol in ...

Calciomercato : il Napoli a un passo dal terzino Arias : Santiago Arias, uno dei protagonisti con la maglia della Nazionale colombiana agli ultimi Mondiali in Russia, è a un passo dal Napoli. Arias, classe 1992, e’ un terzino destro di proprieta’ del Psv Eindhoven: con il club di Aurelio De Laurentiis potrebbe firmare un contratto quinquennale, percependo 2 milioni a stagione piu’ bonus. Il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 12 milioni, il suo contratto con il club ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis svela l’incredibile rifiuto : “no ad un’offerta di 100 milioni per Koulibaly” : Aurelio De Laurentiis parla delle mosse di mercato del Napoli e del rifiuto all’offerta folle per Koulibaly “E’ vero, abbiamo rifiutato un’offerta di 100 milioni per Koulibaly dalla Premier”. Lo dice il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro nella rubrica ‘vero o falso’. “Napoli interessato a Giroud e Llorente? Sono meravigliato da ...

Calciomercato - il Napoli su Rodrigo : Oggi sono arrivate nuove dichiarazioni a Sky Sport, in cui è stato fatto anche il nome di Rodrigo del Valencia, accostato spesso al club di Ancelotti. È un profilo che mi piace molto, certo abbiamo ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis svela tutte le trattative : i nomi per Ancelotti : Calciomercato Napoli – Il Napoli prova a concludere le ultime operazioni di Calciomercato, il club azzurro si candida ad essere grande protagonista nella prossima stagione. Ecco le indicazioni sulle strategie da parte del presidente De Laurentiis: “Cavani? E’ impossibile perché leggo che il Psg lo valuta 58 milioni, io l’ho venduto a loro a 63. Non permetterei mai ai francesi di recuperare quei soldi”, ha ...

Calciomercato Napoli - per la porta spunta Ochoa. Idea Rodrigo - ma non c'è ancora una trattativa : Tanto lavoro nel ritiro di Dimaro agli ordini di Carlo Ancelotti, ma a tenere banco in casa Napoli sono sempre le questioni legate al Calciomercato. Dopo le parole del presidente De Laurentiis che ha ...

Calciomercato Napoli - prime parole di Younes : 'Qui sono felice - voglio tornare presto' : E' stato un vero e proprio caso di Calciomercato, ma adesso sembra essersi risolto nel migliore dei modi. Amin Younes e il Napoli, le loro strade si sono finalmente incrociate. Con la benedizione ...