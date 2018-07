Calciomercato | il Manchester United pensa a Mina

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Così la squadra non è da titolo - servono rinforzi' : In Inghilterra è certamente il Liverpool la regina del mercato, con gli arrivi di Alisson, Keita, Fabinho e Shaqiri. Il Manchester City ha risposto con Mahrez, mentre Jorginho è stato il primo ...

Calciomercato Juventus - il Manchester City ‘cotto’ di Pjanic : pronta una cifra monstre per rubare il centrocampista ai bianconeri : Miralem Pjanic nelle mire del Manchester City e di Guardiola: Pep lo vorrebbe a tutti i costi nella suo club, ecco l’offerta che potrebbe tentare i bianconeri Dopo la stupenda stagione disputata indossando i colori bianconeri, Miralem Pjanic potrebbe andare via dalla Juventus. L’interesse per il centrocampista in questa sessione di mercato si fa sempre più pressante da parte degli altri club e soprattutto da uno in particolare. ...

Calciomercato Manchester City - è ufficiale : preso Mahrez dal Leicester : Il Manchester City batte un colpo sul mercato. Dopo settimane di trattative, la squadra allenata da Pep Guardiola si è ufficialmente aggiudicata il cartellino di Riyad Mahrez: l'algerino è arrivato ...

Calciomercato Juventus - accordo tra Alex Sandro ed il Manchester United [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero è scatenato ed a tenere banco è anche e soprattutto la trattativa con il Real Madrid per Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore alcune novità. Ma non solo, il club bianconero lavora anche in uscita, nel dettaglio Alex Sandro si avvicina sempre di più al Manchester United. Secondo quanto riportato dalla stampa inglese ci sarebbe un accordo tra i Red Devils ...

Calciomercato Manchester City - accordo con il Leicester per Mahrez : 68 milioni il costo dell'operazione : Il matrimonio, questa volta, s'ha da fare. Dopo essersi inseguiti a lungo, Riyad Mahrez e il Manchester City sono pronti a dirsi sì. Il club campione d'Inghilterra e il Leicester , secondo quanto ...

Calciomercato - Manchester United : Fellaini rinnova fino al 2020 : Marouane Fellaini non si muove. Il 30enne belga, attualmente con la sua Nazionale in Russia, resterà al Manchester United anche dopo questa estate di Calciomercato, nonostante le tante voci che nelle ...

Calciomercato - il Manchester United su Kroos : Getty Images Paul Breitner, campione del mondo con la Germania nel 1974 Intervistato da TZ.de, il campione del mondo 1974 - che come Kroos ha vestito le maglie di Bayern Monaco e Real Madrid - non ha ...

Calciomercato : fuggi fuggi dal Milan - Manchester su Bonucci [DETTAGLI] : Calciomercato– Con la sentenza arrivata poco fa, il Milan deve fare i conti con l’interesse di una grande del calcio inglese e mondiale per il suo capitano. Secondo Yahoo Sport UK, infatti, il Manchester United punta su Leonardo Bonucci per rinforzare la difesa. Il centrale rossonero e della Nazionale, colpo di mercato nella scorsa stagione quando il Diavolo lo strappo’ alla Juventus, e’ un vecchio pallino di Pep ...

Martial alla Juventus/ Calciomercato - bomba dall'Inghilterra : "Accordo con il Manchester United : 90 milioni" : Martial alla Juventus, bianconeri sulle tracce dell'attaccante del Manchester United: secondo la stampa inglese c'è l'accordo tra i due club, le ultime(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 14:21:00 GMT)

Calciomercato Inter : Perisic nuovamente vicino al Manchester United - : Attenzione però al pensiero del diretto Interessato visto che proprio il giocatore croato ha detto: " Futuro? Non mi va di parlare di altre cose, mi sto giocando un campionato del mondo. Sei eccitato ...

Calciomercato - de Gea rinnova con il Manchester United e avvicina Alisson al Real Madrid : Il Calciomercato estivo sarà caratterizzato dal domino dei portieri. Tanti sono infatti i top club che cercano un estremo difensore affidabile e la partenza di uno è pronto a scatenare effetti anche ...

Calciomercato : De Gea rinnova con il Manchester United : David De Gea si allontana da Madrid e, di conseguenza, dall’ipotesi di un trasferimento al Real. Il Manchester Evening news scrive che il portiere spagnolo ha accettato un nuovo contratto quinquennale con il Manchester United. Il portiere della Nazionale spagnola, ieri sera protagonista in negativo ai Mondiali nella partita d’esordio contro il Portogallo (con gravissime responsabilità sul secondo gol di Cristiano Ronaldo), è stato ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis allo scoperto su Jorginho-Manchester City : Calciomercato Napoli – Sempre più vicina alla conclusione la trattativa tra il Napoli ed il Manchester City, la conferma arriva direttamente dal presidente De Laurentiis attraverso un’intervista rilascia al ‘The Sun’: “Non c’è ancora un accordo definitivo sul prezzo, ma negli ultimi giorni ci stiamo avvicinando alla chiusura. Tutto può accadere, c’è anche la possibilità che il trasferimento si chiuda nei prossimi ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis : 'Jorginho-Manchester City? Si può chiudere nei prossimi giorni' : Quattro stagioni e mezzo in azzurro per Jorginho, una carriera letteralmente esplosa a Napoli anche e soprattutto grazie a Maurizio Sarri, che ne ha saputo valorizzare le caratteristiche fisiche e ...