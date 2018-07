Calciomercato | il Barcellona cede Digne all’Everton

Calciomercato Barcellona : Digne e A.Vidal sul mercato : Settanta milioni per tre. Così titola il quotidiano spagnolo Sport, facendo riferimento ai tre uomini messi sul mercato dal Barcellona: si tratta del francese Digne, ex Roma, del colombiano Mina e di Aleix Vidal. Il terzino francese è a un passo dal trasferimento all’Everton il colombiano è stato richiesto dal Manchester United, l’esterno spagnolo è pronto al ritorno nel Siviglia, da dove era partito per Barcellona. Per il solo ...

Calciomercato Juventus - colpo per la Primavera : preso Pablo Moreno - perla della Masía del Barcellona : Calciomercato anche in prospettiva per la Juventus . I bianconeri hanno messo a segno un colpo potenzialmente importante per il futuro, acquistando dal Barcellona il giovanissimo attaccante Pablo ...

Calciomercato : il Barcellona ci riprova col PSG per Rabiot : Il Barcellona vuole continuare la campagna di potenziamento dell’organico. Il prossimo obiettivo è Adrien Rabiot, centrocampista del PSG, il cui contratto scadrà nel giugno 2019. Sebbene sul tavolo dei dirigenti del club blaugrana vi siano alternative come N’Zonzi o Parejo, la priorità resta il francese. Il PSG non sembra propenso a disfarsi di Rabiot, ma rischia di veder partire il proprio centrocampista a parametro zero, se ...

Calciomercato Barcellona - Malcom : 'Ho sempre voluto firmare per i blaugrana' : Il brasiliano potrà scendere in campo già nella prossima amichevole contro il Tottenham, magari proprio con Lionel Messi: "E' il miglior giocatore del mondo, una leggenda del calcio " prosegue " ...

Calciomercato Roma - Pallotta : 'Malcom? Non accetto le scuse del Barcellona - a meno che non ci vendano Messi' : Mentre la Roma è impegnata nell'International Champions Cup , sconfitta all'esordio 4-1 contro il Tottenham, , proprio dagli USA è tornato a parlare il presidente giallorosso James Pallotta. Lo ha ...

Calciomercato Serie A - le trattative. Il Barcellona beffa la Roma per Malcom : I blaugrana soffiano l'attaccante brasiliano ai giallorossi. La Sampdoria prende Defrel e insiste per Pjaca e Obiang

Calciomercato Barcellona - ufficiale l'acquisto di Malcom dal Bordeaux : Le visite mediche di Malcom con la Roma erano già state fissate per martedì 24 luglio alle 8.00 a Villa Stuart, con arrivo a Ciampino nella serata di lunedì. Questo il programma del brasiliano prima ...

Calciomercato Roma - incredibile voce dalla Spagna : “Malcom è del Barcellona” : Il Barcellona avrebbe concluso l’affare con Malcom: in Spagna si è diffusa la voce secondo cui il calciatore brasiliano, che fino a ieri sembrava della Roma, è già blaugrana Malcom avrebbe giocato un brutto scherzo alla Roma. Dopo essere stato quasi annunciato come calciatore giallorosso, la trattativa per il brasiliano si è complicata a causa dell’inserimento nell’affare del Barcellona. Dopo lo stop del Bordeaux, che ...

Calciomercato Barcellona : Valverde deluso : Firmare il ‘doblete’ Liga-Coppa del Re nella scorsa stagione non è servito a Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, per dire la sua sulla campagna trasferimenti del club blaugrana. Il ‘Txingurri’ solo in parte ha influenzato il mercato estivo e la situazione – secondo quanto scrive il Mundo deportivo – non è destinata a cambiare. Sono lontani i tempi di Pep Guardiola e Luis Enrique, che potevano ...

Calciomercato Roma - clamoroso inserimento del Barcellona per Malcom : Calciomercato Roma – Sembrava fatta per l’arrivo alla Roma dell’attaccante Malcom ma nelle ultime ore è arrivato un clamoroso colpo di scena. Il calciatore era atteso già nella giornata di oggi in Italia, l’accordo era stato raggiunto sulla base di 32 milioni di euro più bonus, il Bordeaux ha però bloccato tutto per l’inserimento del Barcellona. La dirigenza giallorossa è al lavoro in queste ore per provare a ...

Calciomercato Roma - giallo Malcom : slitta l'arrivo in Italia. Improvviso inserimento del Barcellona : Colpo di scena nella trattativa Roma-Malcom , slitta l'arrivo in Italia del giocatore brasiliano. Il motivo è un rilancio del Barcellona , inseritosi sorprendentemente nell'operazione presentando un'...

Calciomercato Roma – Malcom - l’affare rischia di sfumare : inserimento a ‘gamba tesa’ del Barcellona : Malcom arriva a Roma o no? rischia di sfumare l’affare di mercato tra la squadra giallorossa e l’attaccante brasiliano del Bordeaux Era atteso stasera a Ciampino, ma Malcom rischia di non arrivare alla Roma, né stasera né nei prossimi giorni. I tifosi della squadra giallorossa, che aspettavano il brasiliano all’aeroporto Romano in queste ore, si saranno chiesti come mai il calciatore non sia arrivato. Le risposte ai ...

Calciomercato Real Madrid - Courtois si avvicina. Barcellona - offerta per Willian : Presto, secondo quando riporta il quotidiano Sport, potrebbe esserci anche un primo incontro tra le parti nella sede blaugrana, utile a chiarire la fattibilità dell'affare. Speciale Calciomercato ...