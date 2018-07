Calciomercato | Hazard resta al Chelsea

Calciomercato Chelsea - Hazard si allontana dal Real Madrid : diventa capitano dei Blues? : Julen Lopetegui e Maurizio Sarri. Real Madrid e Chelsea, due grandi allenatori e due big del calcio europeo che si "contendono" Eden Hazard. In Inghilterra dicono che i Blues non lo vogliono cedere, ...

Sarri show sul Calciomercato del Chelsea : fa fuori alcuni uomini a centrocampo e su Hazard… : Maurizio Sarri, neo allenatore del Chelsea, si prepara a vivere una stagione intensa in Premier League, ma prima va puntellata la rosa “E’ chiaro che tutti vorremmo tenere i giocatori più forti, ma vedremo come andrà il mercato nei prossimi giorni. Io mi sento un allenatore da campo e non un manager a tutto tondo. Sono uno dei pochi allenatori che è annoiato dal mercato, non mi piace parlarne e non mi interessa. Il nostro ...

Calciomercato : fatta per Courtois al Real - si complica Hazard : Thibaut Courtois è sempre più vicino a diventare il nuovo portiere del Real Madrid. Secondo Marca nelle prossime ore i Blancos potrebbero annunciare l’accordo con il Chelsea sulla base di 35 milioni di euro per il 26enne estremo difensore belga. Si complica invece la pista che porta a Eden Hazard, con i Blues di Maurizio Sarri che chiedono oltre 200 milioni di euro per il numero 10 belga protagonista di un grande Mondiale con i ...

Calciomercato : il Chelsea fissa il prezzo per Hazard - 226 mln di euro : Si è aperta l’asta per Eden Hazard. Secondo il Times il Chelsea ha fissato il prezzo del suo gioiello, nel mirino soprattutto del Real Madrid. Per portare via da Londra l’ala belga serviranno almeno 220 milioni di sterline (all’incirca 226,5 milioni di euro, piu’ o meno quanto il Psg pago’ per Neymar). Sabato lo stesso Hazard aveva confessato il desiderio di fare del Bernabe’u il suo prossimo ...

Calciomercato Real Madrid - si punta Hazard per il dopo Ronaldo : Maurizio Sarri però fa muro : Il club blanco ha intenzione di regalare a Lopetegui l’asso del Chelsea, Maurizio Sarri però non ha nessuna intenzione di privarsene Salutato Cristiano Ronaldo, trasferitosi alla Juventus, il Real Madrid ha adesso un disperato bisogno di trovare il suo sostituto. Il nome in cima alla lista di Florentino Perez è quello di Eden Hazard, uno dei migliori giocatori del Mondiale di Russia 2018. Foto Twitter Chelsea L’asso del Chelsea ...

Calciomercato - Hazard : 'Cambierei squadra - ma decide il Chelsea. La mia destinazione preferita si sa qual è' : Fine di un'epoca? Forse. Eden Hazard, dopo aver conquistato il terzo posto ai Mondiali con il suo Belgio, ha aperto ad una cessione, dopo le sei stagioni trascorse con la maglia del Chelsea. "Potrebbe ...

Calciomercato - dalla Spagna : il Real Madrid punta Hazard per sostituire Cristiano Ronaldo : Quella del Real Madrid sembra ormai una tradizione: se un giocatore sfonda in un Mondiale, diventa merengue. È successo nel 2010 con Mesut Özil, passato poi dopo poco tempo all'Arsenal; è successo nel ...

Calciomercato : Hazard vuole andare al Real Madrid : Calciomercato– Sirene spagnole per Eden Hazard. Secondo il britannico ‘Daily Mail’ il centrocampista offensivo del Chelsea non ha intenzione di rinnovare coi ‘blues’, all’orizzonte si delinea la volontà del nazionale belga di trasferirsi al Real Madrid. L'articolo Calciomercato: Hazard vuole andare al Real Madrid sembra essere il primo su CalcioWeb.