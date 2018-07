Calciomercato Chelsea | Hazard si allontana dal Real Madrid | diventa capitano dei Blues?

Calciomercato - Robert Green ha firmato un contratto di un anno con il Chelsea : L’ex portiere della nazionale inglese Robert Green, 38 anni, ha firmato un contratto di un anno con il Chelsea. Lo ha reso noto il club londinese. “Le ultime 24 ore sono stati frenetiche”, ha raccontato il giocatore al sito dei Blues. “Pensi alla tua carriera, non sai davvero dove andare, e all’improvviso ti arriva la telefonata del Chelsea. La decisione è stata presa subito”. Green, svincolato, ha ...

Calciomercato Juventus - Higuain e Rugani a ore al Chelsea? : ... stando a quanto si legge questa mattina sulle pagine del 'Corriere dello Sport', nella serata di mercoledì Marina Granovskaia , braccio destro di Roman Abramovich, è arrivata a Milano, dove ha ...

Calciomercato - Robert Green ha firmato un contratto di un anno con il Chelsea : L’ex portiere della nazionale inglese Robert Green, 38 anni, ha firmato un contratto di un anno con il Chelsea. Lo ha reso noto il club londinese. “Le ultime 24 ore sono stati frenetiche”, ha raccontato il giocatore al sito dei Blues. “Pensi alla tua carriera, non sai davvero dove andare, e all’improvviso ti arriva la telefonata del Chelsea. La decisione è stata presa subito”. Green, svincolato, ha ...

Calciomercato Milan - primo contatto con Morata : il Chelsea vuole 70 milioni. Higuain resta in corsa : Milan, Leonardo è già al lavoro. Dopo aver trasformato l'organigramma societario in pochi giorni, ora la proprietà Elliott è pronta a fare le prime mosse sul mercato. Obiettivo primario è trovare ...

Calciomercato Milan – Contatto tra Leonardo e gli agenti di Morata - c’è il sì del giocatore : la richiesta del Chelsea però è folle : Il club londinese chiede una cifra che oscilla tra i 65 e i 70 milioni di euro per cedere Morata, una richiesta ritenuta eccessiva da Leonardo Ufficializzato il suo arrivo all’interno della società rossonera, Leonardo continua a lavorare per regalare ai tifosi del Milan l’attaccante tanto sognato. Il primo nome sulla lista è quello di Alvaro Morata, preferito addirittura a Gonzalo Higuain. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS C’è ...

Calciomercato Inter – Asse caldissimo con il Chelsea : Zappacosta alternativa a Vrsaljko - Bakayoko per il centrocampo : Si fa caldissimo l’Asse di mercato fra Inter e Chelsea: i nerazzurri puntano Zappacosta come alternativa a Vrsaljko, a centrocampo spunta il nome di Bakayoko Settimana caldissima per il Calciomercato dell’Inter. La società nerazzurra cerca un’alternativa a Vrsaljko sulla fascia destra, viste le resistenze dell’Atletico Madrid alla formula prestito oneroso con obbligo di riscatto. Modalità alla quale non si ...

Calciomercato Juve - il City ci prova per Pjanic : servono 100 milioni. Higuain tra Chelsea e Milan : Juventus, il presente significa cessioni. Dopo aver completato diverse operazioni in entrata, i bianconeri sono concentrati per cercare si sfoltire la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. ...

Calciomercato Barcellona - mega offerta al Chelsea per Willian [CIFRE e DETTAGLI] : Il Barcellona fa sul serio per Willian e, secondo Sky Sport, avrebbe presentato un’offerta di 55 milioni di sterline (circa 62 milioni di euro), al Chelsea per il centrocampista brasiliano. Sempre secondo Sky, questa sarebbe la terza offerta che il club blaugrana avrebbe presentato per Willian, dopo i 53 milioni di sterline offerti una settimana fa. L’agente del brasiliano è Kia Joorabchian, che già in passato ha curato il ...

Calciomercato - Conte potrebbe chiedere i danni al Chelsea per le tempistiche dell'esonero : Dopo due anni, altrettanti trofei e una separazione non priva di incomprensioni e tensione, potrebbe finire in tribunale la storia tra il Chelsea e Antonio Conte. Secondo quanto riportato dal Times, ...

Calciomercato Sassuolo - frenata Locatelli : arriva Boga dal Chelsea : Sassuolo - La conferma del prestito di Rogerio dalla Juve e l'approdo del centrocampista Bourabia dal Konyaspor, sono il preludio all'arrivo di Jeremie Boga , dato ormai per certo, si spera di ...

Calciomercato Chelsea - Zola sarà il vice di Sarri. Quando a Sky diceva : 'Chi ama il calcio ama lui' : Un intermediario col mondo Chelsea nel solco degli allenatori italiani. Il primo di sempre in Blues fu Vialli. Poi venne Ranieri, l'uomo che aveva già allenato Zola proprio nella Napoli poi diventata ...

Calciomercato Chelsea - è ufficiale : Gianfranco Zola sarà il secondo di Sarri : Sette anni da giocatore, ora un'avventura in panchina pronta a cominciare: Gianfranco Zola ritrova i Blues a 15 anni dall'ultima volta, quando - era il 2003 - mise piede per l'ultima volta da ...

Calciomercato Juventus - prime mosse del Chelsea per Higuain. Futuro Pjanic : gli scenari : Dopo la presentazione in grande stile di Cristiano Ronaldo, la Juventus sta pianificando il suo Futuro. Acquistato il portoghese, il Calciomercato bianconero si sposta ora sul fronte cessioni, con ...

Sarri show sul Calciomercato del Chelsea : fa fuori alcuni uomini a centrocampo e su Hazard… : Maurizio Sarri, neo allenatore del Chelsea, si prepara a vivere una stagione intensa in Premier League, ma prima va puntellata la rosa “E’ chiaro che tutti vorremmo tenere i giocatori più forti, ma vedremo come andrà il mercato nei prossimi giorni. Io mi sento un allenatore da campo e non un manager a tutto tondo. Sono uno dei pochi allenatori che è annoiato dal mercato, non mi piace parlarne e non mi interessa. Il nostro ...