Calcio amputati | ai Mondiali del Messico Italia nel girone B con Argentina | Francia e

"Il Calcio mi ha fatto volare". Il sogno di Pietro al raduno europeo di Calcio per i bambini amputati : "L'ora me la ricordo benissimo: erano le 5.22. 17 marzo 2017. L'emorragia, poi un'operazione di 11 ore, 48 ore di terapia intensiva, un nuovo intervento di sei ore e alla fine l'amputazione, tutto in una settimana". Debora D. è la mamma di Pietro, 7 anni, costretto all'amputazione della gamba destra per una complicazione scaturita dopo un intervento necessario per curare un piccolo difetto al cuore. Sedici mesi dopo Debora, il marito e ...