24 Ore di Le Mans 2018 : la Toyota di Fernando Alonso in pole position! Porsche dominanti in GTE con Bruni e Cairoli : La pioggia e l’oscurità non hanno cambiato la storia di queste qualifiche della 86esima edizione della 24 Ore di Le Mans. Le Toyota si sono confermate in vetta, più veloci di tutte, in vista della gara di sabato, che prenderà il via alle ore 15.00 La TS050 Hybrid ha dettato legge ed in particolare è stato Kazuki Nakajima a regalare al team nipponico la soddisfazione della pole position, scendendo a 3’15″377 nelle prime fasi ...